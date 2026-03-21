CHP'den DEM Parti'ye bayram ziyareti

CHP heyeti, DEM Parti'ye bayram ziyaretinde bulundu.

DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan, CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve belediye başkanlarının özgürlüğe kavuşmalarını talep ederek, "Tutuksuz yargılama esastır. Sayın İmamoğlu başta olmak üzere seçilmiş tüm belediye eş başkanlarının, belediye başkanlarının ve diğer seçilmişlerin özgürlüğüne kavuşması hem demokrasinin hem de insan haklarının gereğidir" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Serkan Özcan ise "Bu memlekette yaklaşık 10 senedir, sırf bir siyasi partinin etkili bir genel başkanı olduğu için hapiste olan kıymetli, saygıdeğer Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ var" diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Serkan Özcan, PM Üyesi Canan Taşer, Kadın Kolları MYK Üyesi Ceyda Kaya, Gençlik Kolları MYK Üyesi Irmak Bal'dan oluşan heyet, DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan, Mersin Milletvekili Ali Bozan ve PM Üyesi Zeyno Bayramoğlu tarafından ağırlandı.

DEM Partili Türkdoğan, CHP heyetinin bayramını ve Nevruz'unu kutlayarak, şöyle konuştu:

"Tabii her bayram aynı zamanda özlemler söz konusu. Özellikle son bir yıldır CHP'li seçilmiş belediye başkanları ve çok sayıda belediye meclis üyesi, tıpkı eskiden ve halen bizim partimizde olduğu gibi özgürlüklerinden yoksun, hapiste tutuluyor. Biz bunu parti olarak her zaman eleştirdik ve her zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanında olduk. Umuyoruz ki gelecek bayrama kadar, hatta bugün, hepsi özgürlüğüne kavuşur. Çünkü tutuksuz yargılama esastır. Sayın İmamoğlu başta olmak üzere seçilmiş tüm belediye eş başkanlarının, belediye başkanlarının ve diğer seçilmişlerin özgürlüğüne kavuşması hem demokrasinin hem de insan haklarının gereğidir."

"BİZİM 'BARIŞ VE DEMOKRATİK TOPLUM' SÜRECİMİZ BİZİ BU SAVAŞTAN UZAK TUTUYOR"

Orta Doğu'da yaşanan savaşa atıf yapan Türkdoğan, "Bizim 'Barış ve Demokratik Toplum' sürecimiz bizi bu savaştan uzak tutuyor. Çok kıymetli bir süreç. Bu vesileyle CHP'yle birlikte Meclis komisyonunda uyumlu bir çalışma gerçekleştirdik. Umuyoruz ki bayramdan sonra o raporun gereklerinin yerine getirilmesi konusunda da hem 6'ncı hem de 7'nci bölümde iş birliğimiz devam eder ve bir an önce somut kazanımları elde etmiş oluruz" dedi.

"ZULÜMLE ABAD OLUNMUYOR"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Serkan Özcan, misafirperverlikleri için teşekkür ederek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ve tutuklu CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun selamlarını iletti; bayram ve Nevruz Bayramı'nı kutladı. Özcan, şunları kaydetti:

"Siyasetin bu kadar baskı altına alındığı çok az dönemden geçti Türkiye ama bunun acılarını konuşabilecek en son yer DEM Parti ve Kürt siyaseti. Çünkü bu acıları maalesef çok uzunca süredir, uzun yıllardır ağır bir baskı altında yaşamak zorunda kalmış bir siyasi partidir. Baskıcılığın, devleti arkasına alıp millete karşı siyaset yapmanın bir sonu olmadığını gösteren çok sayıda tarihi referansınız var. İnşallah her seferinde olduğu gibi bu sefer de el birliğiyle, omuz omuza, kardeşçe ve dostça, bütün siyasi mülahazalardan bağımsız olarak birlikte olup bu ters demokrasi rüzgârını yeni ve güzel bir demokrasinin üzerine çevirmek için çok büyük bir gayret içerisinde olacağız.

Tabii biz Sayın Cumhurbaşkanı adayımızın, belediye başkanlarımızın, bürokratlarımızın bu bayramı da zindanda geçirmesinden dolayı büyük bir ıstırap duyuyoruz. Bu memlekette yaklaşık 10 senedir, sırf bir siyasi partinin etkili bir genel başkanı olduğu için hapiste olan kıymetli, saygıdeğer Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ var. Düşünürler, yazarlar, çizerler… Zulümle abad olunmuyor, olunmayacağını da göreceğimiz günlerin yakın olduğunu düşünüyorum."

"TÜRKİYE'NİN DEMOKRASİYE İHTİYACI VAR"

CHP'li Özcan, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "DEM Parti'nin yaptığı katkıları çok anlamlı buluyorum ama daha da önemlisi ciddi ve tutarlı buluyorum, Türkiye'deki birçok siyasi aktörle karşılaştırınca. Bu konuda hem genel başkanımızın hem cumhurbaşkanı adayımızın ilk günden beri barıştan yana bir tutumu vardır. Gelinen noktadan memnun musunuz denilirse, memnunum. Ama layık olduğumuz şey bu mu? Hayır, çok daha fazlası. Türkiye'nin demokrasiye ihtiyacı var. Türkiye'nin bütün problemlerini demokrasiyi içselleştirerek çözmeye ihtiyacı var" dedi.