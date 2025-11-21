CHP'den DEM Parti'ye yanıt: "Bu eleştiriyi üzerimize almıyoruz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun olası İmralı ziyaretinde heyette yer almama kararı almasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in, CHP'nin kararının ardından yaptığı "Bugün, sorumluluk alanları da tarih yazacak, sorumluluk almayanları da tarih yazacak" açıklamasına yanıt veren Bakan, "Bu eleştiriyi üzerimize almıyoruz" ifadesini kullandı.

Heyete üye vermeme kararının partinin ortak görüşü olduğunu kaydeden Bakan, "Bizim yaklaşımımız şu; dünyada parlamentolar yasama görevi yapıyor. İspanya’da da yasamayla ETA arasında bir görüşme yok. Terör örgütü liderini İmralı’da müzakere etmeyi doğru bulmuyoruz" dedi.

"ZİYARET TOPLUMSAL RIZAYA KATKIDA BULUNMAZ"

Çözümü demokraside gördüklerini kaydeden Bakan, "En büyük adımlar demokratikleşmeyle atılır" ifadelerini kullandı.

İmralı ziyaretinin çözüm sürecine katkı sunmayacağını kaydeden Bakan, "(Ziyaret) Çözüm sürecine katkıda bulunmaz. Toplumsal rızaya katkıda bulunmaz" dedi.

KOÇYİĞİT NE DEMİŞTİ?

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, komisyonun olası İmralı ziyaretiyle ilgili şu değerlendirmelerde bulunmuştu:

“Burada birçok kişiyi dinledik. Gördüğümüz şuydu ki aslında herkesin bir biçimiyle söylediği bir şey vardı. Bir sorun var ve bu sorun çözülmeli. Dinlediğimiz herkes, bu komisyondaki üyelere çağrı yaptı. Bugün, sorumluluk alanları da tarih yazacak, sorumluluk almayanları da tarih yazacak. PKK, 52 yıllık varlığına son verdi. Öcalan, silahların pratikte imha edilmesi çağrısı yaptı. Silahların yakıldığına bütün dünya tanıklık etti. Silahlarını yakanlar bu ülkeye dönemediler. Çünkü yasal düzenleme yoktu. Bu mesele siyaset üstü mesele. Bu bir seçim meselesi değil, biz geleceğimizi konuşuyoruz.

Sorunun etrafından dolaşarak bir barışı daha ıskalama lüksümüz yoktur. Meseleyi sadece terör ya da güvenlik parantezine alarak işin içinden çıkamayız. Gidelim, konunun birinci muhatabına soralım. Bundan sonrası için neler yapılacak konuşalım. Tutanak mı tutarız, video mu alırız bilmiyorum. Komisyonu da bilgilendirelim. Barış istemenin gerekleri var. Barış isteyenler barış için sorumluluk alırlar. Mesele bir ısrardan ibaret değil, bir gerekliliktir. Biz bir takıntılı durumu ifade etmiyoruz. Bugün, sürecin ilerlemesini istiyorsak Öcalan’ı dinlemek zorundayız.

Kürt halkı, çok açık söyleyelim, sürekli komisyonu soruyor. Bugün Kürt halkı, tarihi bir kavşakta. Kimin demokrasiden, barıştan yana durduğunu, cesaret ettiğini tane tane not ediyor. Biz tarihin doğru tarafındayız. Oylamanın açık ya da kapalı olmasının bizim açımızdan hükmü yoktur. Biz adaya gidilmesi, Öcalan'ın dinlenmesi gerektiğini düşünüyoruz."