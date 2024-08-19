CHP'den Dilipak'ın Özel'le ilgili iddiasına yanıt: Kuyruklu yalan, iftira

CHP'den Abdurrahman Dilipak’ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkındaki iddialarına yanıt geldi. Yapılan açıklamada, "Bu kadar kuyruklu yalanı, iftirayı bir yazıya nasıl sığdırdınız” denildi.

CHP iletişim sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Abdurrahman Dilipak’ın Özgür Özel hakkındaki iddialarını yalanladı. Yapılan açıklamada, ”Bu kadar kuyruklu yalanı, iftirayı bir yazıya nasıl sığdırdınız. Bu komplo teorilerini yazarken hiç mi Allah’tan korkmadınız” ifadesini kullandı.

CHP İletişim’in yaptığı açıklama şöyle:

“Bu kadar kuyruklu yalanı, iftirayı bir yazıya nasıl sığdırdınız. Bu komplo teorilerini yazarken hiç mi Allah’tan korkmadınız? Günaha girerim diye hiç mi düşünmediniz? Pes doğrusu!”

Bu kadar kuyruklu yalanı, iftirayı bir yazıya nasıl sığdırdınız. Bu komplo teorilerini yazarken hiç mi Allah’tan korkmadınız? Günaha girerim diye hiç mi düşünmediniz? Pes doğrusu! @aDilipak https://t.co/L6hIQryDR0 — CHP İletişim (@CHP_iletisim) August 19, 2024

DİLİPAK'IN İDDİALARI

Abdurrahman Dilipak, sosyal medya hesabından Özel'in silahla vurulduğunu iddia etmişti. Dilipak şunları dile getirmişti:

"Özgür Özel'in bacağı kırılmamış, silahla vurmuşlar! Hay Allah ne oluyor bu memlekette. Vuran kim, niye vurmuşlar. Bu gerçek niçin saklanıyor. Vuran kişi şimdi nerede.. Bir Ana muhalefet partisinin genel başkanının başına bu geliyor, kimse işin aslını bilmiyorsa ne yapmak gerek. Vuran aynı partiden biri mi yoksa.. Peki Özel vurulurken korumaları nerede, yanında kimse yok mu? Adam yakalandı mı, yakalanmadı mı? Başka yaralanan birileri var mı? Bu iş yargıya intikal etti mi, etmedi ise niçin? CHP parti olarak bu işin peşine düşmeyecek mi? Bir kişiye yapılan bir haksızlık, aslında bütün bir topluma yöneltilmiş bir tehdittir. "Kol kırılır yen içinde kalırsa" ya o kollar çolak kalır, ya da kangren olur, kesilir."