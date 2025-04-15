CHP'den "Diploma kumpası" videosu: "Gerçekleri konuşalım"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik sosyal medya hesabından, "Gerçekleri konuşalım" not ile bir video paylaştı.

Videoda İmamoğlu’nun iptal edilen diplomasına ilişkin bilgilere yer verildi.

Videoda 35 sene önce alınan diplomada gazeteye verilen ilanın resmi olduğu, Transkriptin ortada olduğu olmasına rağmen diplomanın iptal edildiği belirtildi.

Üniversite yönetiminin İmamoğlu'nun geçişindeki yatay geçiş şartlarını sağlamadığını öne sürdüğünü ancak 30 Temmuz 1990 tarihli resmi ilanda şartların açıkça belirtildiği, İmamoğlu'nun ise tüm şartları sağlayarak okuyup mezun olduğu aktarıldı.

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AYM'nin 'Diploma verildikten sonra 60 gün geçtiyse geri alınamaz' maddesinin yok sayıldığı anlatıldı.

Videoda ayrıca diplomanın iptaline ilişkin hukukçuların karar vermediği, bir iktisatçı, bir onkoloji uzmanı ve bir konservatuar hocasıyla kurulan komisyona dikkat çekildi.

Diplomanın iptaline ilişkin imzacılar arasında İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Levent Şahin’in de yer aldığı belirtildi.

Şahin’in sosyal medya paylaşımlarında AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik kullandığı “reis” ifadeli paylaşımlar da hatırlatıldı.