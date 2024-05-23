CHP'den "doğurganlık hızının düşmesine" ilişkin soru önergesi

CHP Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu üyesi Zeynel Emre, doğurganlık hızının 22 yılda 2,38’den 1,51’e gerilemesine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Bu Türkiye açıdan varoluşsal bir tehdittir, bir felakettir” değerlendirmesini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’a sordu. Emre, “Son 22 yılda, Erdoğan’ın hem başbakan hem de cumhurbaşkanı olarak seçim meydanlarında ve şahitlik yaptığı nikahlarda üç çocuk telkininin dışında Bakanlık olarak hangi önlemleri aldınız?” diye sordu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Zeynel Emre, Türkiye’deki doğurganlık hızının gerilemesine ilişkin soru önergesi verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın yanıtlaması talebiyle soru önergesi veren Emre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 20 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2023 yılı doğum istatistiklerini aktararak, “İstatistikler endişe vericidir. Buna göre 2001 yılında 2,38 olan doğurganlık hızı, 2023 yılında 1,51’e gerilemiştir. Yani nüfusun kendini yenileme eşiği olan 2,1 seviyesinin altındayız. Açık söylüyorum, Türkiye açısından varoluşsal bir tehdittir, bir felakettir” dediğini anımsattı.

“ÜÇ ÇOCUK TELKİNİN DIŞINDA NE YAPTIĞINIZ?”

CHP’li Emre soru önergesinde şu sorulara yer verdi:

“Doğurganlık hızının 2,38’den 1,51‘e gerilediği AKP’nin iktidarda olduğu son 22 yılda, Recep Tayyip Erdoğan’ın hem başbakan hem de cumhurbaşkanı olarak seçim meydanlarında ve şahitlik yaptığı nikahlarda üç çocuk telkininin dışında Bakanlık olarak hangi önlemleri aldınız?

Doğurganlık hızının daha da düşmemesi için işe yaramadığı görülen telkin ve tavsiyelerin haricinde gelecekte ne tür tedbirler almayı düşünüyorsunuz?

Evlenme oranlarında aynı dönemde önemli bir değişim olmamasına rağmen doğum oranının düşmesini Cumhurbaşkanı’mız gibi siz de kötü yönetim-gençlerin geleceklerinden endişe etmeleri v.b. konulara mı dayandırıyorsunuz?

Son 5 yılda Türkiye’deki mültecilerin doğum oranları nedir? Mültecilerin doğum oranlarının çok yüksek olması Türkiye için bir tehlike midir? Bu konuda önlem almayı düşünüyor musunuz?”