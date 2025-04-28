CHP'den Emniyet'in jammer açıklamasına yanıt: "Makul önlemler hukuka uygundur"

CHP İçişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, Emniyet'in jammer açıklamasına yanıt verdi.

Jammer kullanımı nedeniyle başka bireylerin haberleşme özgürlüğünü fiilen ihlal eden bir durum oluşmadığını, bu konuda bugüne kadar hiçbir şikâyet ya da haberleşme mağduriyetinin kayıtlara geçmediğini belirten CHP'li Bakan, "Devletin resmî koruma kararı verdiği bir kamu görevlisinin güvenliğini sağlamak amacıyla alınan makul, ölçülü ve sınırlı önlemler hukuka uygundur ve eleştirilemez. Bu çerçevede yapılan uygulamalar, Türk Ceza Kanunu kapsamında bir suç teşkil etmez; çünkü hem üstün bir anayasal hakkı koruma amacı taşımaktadır hem de somut olarak başkalarının haklarına yönelik bir ihlal bulunmamaktadır" dedi.

Bakan'ın sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

"Emniyet Genel Müdürlüğü’nün frekans kesici (jammer) kullanımı üzerine yaptığı açıklama ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında bazı basın yayın organlarında çıkan haberler üzerine, CHP İçişlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı olarak kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla bu açıklamayı yapma ihtiyacı doğmuştur.

Öncelikle vurgulamak gerekir ki, Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında, terör tehdidine dayalı olarak İstanbul Valiliği tarafından verilmiş resmî bir koruma kararı bulunmaktadır. Sayın İmamoğlu, 7 gün 24 saat esasına göre devlet tarafından korunmakta olup, sürekli ve ciddi bir güvenlik tehdidi altındadır.

Bu durum, devletin resmî makamları tarafından da kabul edilmiştir; Sayın İmamoğlu’nun yaşam hakkının korunması anayasal bir yükümlülük olarak teyit edilmiştir.

Ayrıca hatırlatmak gerekir ki, geçmişte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde bulunmuş tüm başkanlar için de benzer koruma önlemleri alınmış ve frekans kesici (jammer) cihazları kullanılmıştır. Bu uygulama, sadece Sayın İmamoğlu’na mahsus değildir; kişiye özel bir imtiyaz veya keyfî bir uygulama söz konusu değildir.

Anayasa’nın 17. maddesi uyarınca yaşam hakkı, tüm hak ve özgürlüklerin temelidir. Hiçbir idari işlem veya teknik düzenleme, yaşam hakkının korunmasına engel teşkil edemez.

Bu kapsamda kamuoyunda tartışılan jammer kullanımı:

•Yalnızca Sayın İmamoğlu’nun bulunduğu alanlarda,

•Sınırlı zaman dilimlerinde,

•Ölçülü ve orantılı bir koruma tedbiri olarak gerçekleştirilmiştir.

Başka bireylerin haberleşme özgürlüğünü fiilen ihlal eden bir durum oluşmamış; bu konuda bugüne kadar hiçbir vatandaş şikâyeti ya da haberleşme mağduriyeti kayıtlara geçmemiştir.

Tüm bu gerçekler ışığında bir kez daha altını çiziyoruz:

•Yaşam hakkının korunması, devletin anayasal ve evrensel hukuk düzeni çerçevesindeki en öncelikli sorumluluğudur.

•Devletin resmî koruma kararı verdiği bir kamu görevlisinin güvenliğini sağlamak amacıyla alınan makul, ölçülü ve sınırlı önlemler hukuka uygundur ve eleştirilemez.

•Bu çerçevede yapılan uygulamalar, Türk Ceza Kanunu kapsamında bir suç teşkil etmez; çünkü hem üstün bir anayasal hakkı koruma amacı taşımaktadır hem de somut olarak başkalarının haklarına yönelik bir ihlal bulunmamaktadır.

Bizler, hukuku siyasallaştırarak yaşam hakkı gibi en kutsal değerlere zarar vermeye çalışan anlayışlara karşı, adaletin, hakkın ve insan yaşamının yanında durmaya kararlılıkla devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün frekans kesici (jammer) kullanımı üzerine yaptığı açıklama ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında bazı basın yayın organlarında çıkan haberler üzerine, CHP İçişlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı olarak… — Murat BAKAN (@CHPMuratBakan) April 28, 2025

Ne olmuştu?Ekrem İmamoğlu'nun bir otelde gerçekleştirdiği görüşmede bavullarla para taşındığı iddia edilmişti. CHP ise bavullarda jammer olduğunu açıklamıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün konuyla ilgili açıklamasında ise "Belediye başkanları ve belediyeler, 5809 sayılı Kanun kapsamında frekans kesici (jammer) kullanabilecek kişi, kurum ve kuruluşlar arasında sayılmamaktadır. Ayrıca yetkisiz kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından haberleşmenin kesilmesi, Türk Ceza Kanununun 124. Maddesi hükümlerince suç olarak tanımlanmıştır" denilmişti.