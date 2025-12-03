CHP'den Erdoğan'a "Stockholm Sendromu" yanıtı: "Sanırsın kayyum atayan sen değilsin"

Bugünkü grup toplantısında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “Stockholm Sendromu” ifadelerini "cellat" sözleriyle eleştiren AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a CHP’den yanıt geldi.

Erdoğan’ın, “Neymiş DEM Parti'nin sürece katkı vermesi Stockholm sendromuymuş. Sayın Özel cesaretin varsa ve cellat görmek istiyorsa aynaya baksın, kendi tarihine bak, CHP'nin geçmişine bak. Celladı orada göreceksin. Dış politikadan haberin yok, insan bari kendi geçmişini bilir. Sen kimin cellat kimin mağdur olduğunu bilmiyor olabilirsin ama benim Kürt kardeşim kimin cellat kimin mağdur olduğunu çok iyi bilir. İstiklal mahkemelerinde alelacele kararlarla darağaçlarında iskemleyi kimin devirdiğini milletim çok iyi bilir” sözlerine, CHP yönetiminden Murat Emir karşılık verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Emir, Erdoğan’ın sözlerine yanıt verirken iktidarın yıllardır uyguladığı politikaları hatırlattı ve şu ifadeleri kullandı:

“Sanırsın kayyum atayan sen değilsin.

Sanırsın seçilmiş belediye başkanlarını tutuklatan sen değilsin.

Sanırsın oyu düşünce süreci buzdolabına kaldıran sen değilsin.

Sanırsın ‘Kürt sorunu yoktur’ diyen sen değilsin.

Sanırsın Roboski için özür dilemeyen sen değilsin.

Sanırsın AİHM kararlarına rağmen ‘Hamlemizi yapar işi bitiririz’ diyen ve seçilmiş siyasetçileri içeride tutan sen değilsin.

Sanırsın ‘Batıda Kürtleri belediye meclisine sokma suçu’ icat ettiren sen değilsin.

Medyasında hafıza yok diye kimsede yok sanıyor.”