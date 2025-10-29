CHP'den Erdoğan'a 'toplu iğne' yanıtı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu ile CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın “25 yıl önce toplu iğne üretemiyorduk” sözlerine tepki gösterdi.

Bağcıoğlu, Türkiye’nin savunma sanayisindeki gelişimin geçmişte atılan temellere dayandığını vurgularken, Başarır ise “Bu ülkede 1950’lerde toplu iğne üretiliyordu; şimdi ürettiğiniz tek şey algı ve iftira” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, sosyal medya hesabından "Şimdi yapılanlardan gurur duyuyorsak, geçmişe de vefa ve saygı göstermek zorundayız" diyerek şunları kaydetti:

"Toplu iğne bile imal edilemezken; 1939’dan itibaren 1’inci grup 'Ay sınıfı denizaltılar', 1974’den itibaren 2’inci grup 'Ay sınıfı denizaltılar', 1977’den itibaren 'Doğan sınıfı hücumbotlar' Gölcük ve Taşkızak Tersaneleri’nde yabancı teknoloji transferiyle, yerli katkıyla üretilmişlerdi. Ayrıca yine 1971’de milli imkanlarla inşa edilen Berk ve Peyk refakat muhripleri milli gemi inşa sanayimizin öncüleri idi. Sözün özü; mevcut teknolojik kabiliyet onlarca yıllık emeğe dayanıyor. Bugün ulaştığımız imkan ve kabiliyetimizin yanında yapılan üretim çok küçük, önemsiz gibi görünebilir ve gözardı edilebilir ama; 54 sene önce örneğin henüz renkli televizyon Türkiye’de yok iken gemi üretimi yaptığımızı unutmamak lazım. Milli gemi projeleri de Atmaca güdümlü mermisi ve Akya torpidosu da son 15 yıl ile sınırlı değildir. Ada sınıfı korvet ve silah sistem projeleri 1990’larda, TCG Anadolu’nun projesi ise 2000’den önce başlamıştır. Bir dönemi siyasi amaçlarla yüceltmeye çalışırken, bugünün temelinin atıldığı daha önceki dönemleri de küçük görmemek gerekir. Vefa, vefa, vefa."

CHP'Lİ BAŞARIR: ÜRETTİĞİNİZ TEK ŞEY ALGI VE İFTİRA

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise, Erdoğan'ın "25 yıl önce toplu iğne üretemiyorduk" sözlerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu ülkede 1950’lerde toplu iğne üretiliyordu; şimdi ise, toplu iğnenin ucu kadar olmayan delillerle; sözde soruşturmalar, iddianameler, üretiliyor. Ürettiğiniz tek şey algı ve iftira" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Ankara Kahramankazan'da düzenlenen Altay tankları teslimat töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söylemişti:

"Savunma sanayinde devletimizin desteği özel sektörün dinamizmiyle birleşince hamdolsun son yıllarda büyük bir ivme yakaladık. Şöyle sizleri bir 20 yıl, 25 yıl geriye götürmek istiyorum. Ülkemizde bir toplu iğne üretebiliyor muyduk? Toplu iğne. Silahtan bahsetmiyorum, hayır. Ama şu anda hamdolsun silahlarını üreten bir Türkiye var. Savunma sanayinde yüzde 20'yi bile üretemiyorduk ama şimdi yüzde 80'i yakaladık. İnsansız hava araçları. Böyle bir imkanımız var mıydı? Yok. Ama şimdi insansız hava araçlarını üreten, silahlı insansız hava araçlarını üreten, Akıncı'sını üreten bir Türkiye var."