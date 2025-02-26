CHP'den Erdoğan'a yanıt: "Biz, önünde titreyen atanmış bakanlara benzemeyiz"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik "Başkomutan olarak sana sesleniyorum; ayaklarını denk al, denk almazsan denk getirmesini biz biliriz" sözlerine CHP'den yanıt geldi.

CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır sosyal medya hesabı üzerinden Erdoğan’ın açıklamalarına tepki gösterdi. Başarır, "Milli ordumuz üzerinden Genel Başkanımız Özgür Özel’i tehdit edemezsin!" dedi. Başarır açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sen kimin ayağını denk getiriyorsun, Erdoğan? Bir gün AKP Genel Başkanı, bir gün Cumhurbaşkanı, bir gün Başkomutan… İşine geldiği gibi kabuk değiştirip, gözdağı siyasetiyle zamanını doldurmuş iktidarını sürdüremezsin! Milli ordumuz üzerinden Genel Başkanımız Özgür Özel’i tehdit edemezsin! Biz, önünde titreyen atanmış bakanlara, talimat bekleyen MYK üyelerine benzemeyiz. Cumhuriyet’in neferleri buradayız; ne boyun eğeriz, ne geri adım atarız!"