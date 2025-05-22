CHP'den Erdoğan'a yanıt: Bu iktidarla anayasa çalışması yapmamız mümkün değil

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'yeni anayasa' çağrısına yanıt verdi.

TELE1'de katıldığı canlı yayında konuşan Murat Bakan, mevcut iktidarla anayasa yapılmasının mümkün olmadığını kaydetti.

"Mevzu ilk dört madde değil. Biz bu iktidarla bir anayasa değişikliğine girmeyeceğimizi söylüyoruz" diyen Murat Bakan, " Anayasayı tanımayan, 'AYM kaldırılsın' diyen, kararlarını tanımayan, AYM kararına rağmen Can Atalay'ı cezaevinde tutan bir iktidardan bahsediyoruz. Siz hem anayasal sistemi zorlayacaksınız hem de sonra 'Beraber anayasa yapalım'... Anayasa yapmanın bu iktidarla bir anlamı yok" ifadelerini kullandı.

Murat Bakan, şunları vurguladı: "Şu anki seçmen tercihlerine baktığınızda Meclis aritmetiği şu anki seçmen kompozisyonunu yansıtmıyor. Bu iktidarla bir anayasa çalışması yapmamız mümkün değil. Anayasayı tanımayan adamla anayasa yapılmaz."

ERDOĞAN ÇAĞRI YAPMIŞTI

Erdoğan, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki temaslarının ardından ülkeye dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı.

Yeni anayasa konusunda çağrı yapan Erdoğan, "Bütün mesele, acaba Cumhuriyet Halk Partisi de bizlerle ortak, müşterek bir sivil anayasa yapma yolculuğuna çıkar mı? Önemli olan bu. Diyoruz ki; gelin el ele verelim" demişti.

Erdoğan, şunları ifade etmişti: "Komisyonlarımızı kuralım ve bu komisyonlarla beraber sivil anayasayı bir an önce oluşturalım ve milletimize takdim edelim. Hem milli olsun hem yerli olsun. Böyle bir anayasayı inşallah Türkiye görsün, yaşasın. Olmaması için hiçbir sebep yok. İlk dört madde ile ilgili herhangi bir sorun yok. Yani AK Parti olarak bizim böyle bir sorunumuz yok ve diğer siyasi partilerin de hemen hemen birçoğunun böyle bir sorunu yok. Ortada ilk dört madde ile ilgili bir sorun olmadığına göre, sadece yol haritasını belirleyeceğiz. Süratle heyetlerimizi oluşturabiliriz. Başbakanlığım döneminde böyle bir çalışmayı yapmıştık, yine yapabiliriz, fazla vaktimizi almaz."