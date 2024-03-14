CHP'den, Erdoğan'ın 'Son seçimim' açıklamasına yanıt: Siyasi dilenciliğe başladı

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, partisinin MYK toplantısının ardından gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi. Erdoğan'ın 31 Mart'taki yerel seçim için 'son seçimim' açıklamasını gündeme taşıyan Yücel, "İstanbul'dan Adana'ya, Ankara'dan İzmir'e hiçbir yerde şansı olmadığını görünce siyasi dilenciliğe başladı" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Deniz Yücel, MYK toplantısının ardından partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Özellikle ekonomik gidişatı eleştiren Yücel, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'son seçimim' açıklamasını da 'siyasi dilencilik' olarak nitelendirdi.

Ramazan ayında yurttaşların büyük kısmının gıda enflasyonu nedeniyle kendilerine iftar sofrası kuramadığını vurgulayan Yücel, "Marketlerde fiyatlar almış başını gidiyor.Orta büyüklükte bir Ramazan kolisinin fiyatı 900 lira olmuş. Bunun da ne kadar yeteceği meçhul" ifadelerini kullandı.

AKP'nin 21 yıldan uzun süren iktidarında kendisini 2002 yılıyla kıyaslayıp başarı hikayesi anlatmasının aldatmaca olduğunu öne süren Deniz Yücel, "2002'de en düşük emekli maaşıyla 12 gram altın alınabiliyordu. Şimdi en düşük emekli maaşı olan 10 bin TL'ye yalnızca 4 gram altın alınabiliyor" değerlendirmesinde bulundu.

ERDOĞAN'A MALVARLIĞINI AÇIKLAMA ÇAĞRISI

Erdoğan'a seslenerek malvarlığını açıklama çağrısı yapan Deniz Yücel, şöyle konuştu:

"Sen her konuda muhalefeti hedef göstermeyi bırak da, yüreğin yetiyorsa, 22 yılda mal varlığın nereden nereye geldi onu açıkla. Bizim belediye başkanlarımız, belediye başkan adaylarımız aslanlar gibi malvarlıklarını açıkladılar. Neden? Çünkü çekinecekleri, gocunacakları bir şey yok."

"ERDOĞAN SİYASİ DİLENCİLİĞE BAŞLADI"

Son olarak Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı 'son seçimim' açıklamasını da değerlendiren Deniz Yücel şöyle konuştu:

"İstanbul'dan Adana'ya, Ankara'dan İzmir'e hiçbir yerde şansı olmadığını görünce siyasi dilenciliğe başladı. Duygu sömürüsü yapacağına, ekonomiyi düzelt, sığınmacı sorununu çöz, gençlere istihdam alanı aç. Zaten hepimiz biliyoruz, siyasi ömrünü tamamladın. Evet doğru bu son seçimin... 17 gün sonra, 2019’da halkımızın Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkan adaylarına yönelttiği teveccühün daha büyüğü yaşanacak."