CHP'den Erdoğan'la ilgili 'huzur hakkı' açıklaması: "Her ay toplam 8 maaş"

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde 7 ayrı şirketten huzur hakkı aldığını söyleyerek belge paylaştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde;



Belediye Başkanlığı maaşına ilave olarak aynı anda 7 ayrı şirketten daha huzur hakkı aldığını tespit ettik.



Her ay toplam 8 maaş!

Yavuzyılmaz, paylaştığı belgeye ilişkin olarak şunları yazdı:

"Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde Belediye Başkanlığı maaşına ilave olarak aynı anda 7 ayrı şirketten daha huzur hakkı aldığını tespit ettik. Her ay toplam 8 maaş."

Özel ise mitigde şunları söylemişti:

"Elimde 1995 yılına ait bir soru önergesine İBB'nin verdiği bir cevap var. Belediye Başkanı'nın, belediye iştiraklerinden aldığı huzur hakkı hakkında. İBB Başkanı Erdoğan, İstanbul Ulaşım Sayai A.Ş'den 16 milyon lira, İGDAŞ'tan 4 asgari ücretten 4 asgari ücret, KİPTAŞ yönetim kurulu üyeliğinden 4 asgari ücret, Kültür A.Ş'den 2 asgari ücret, Erdoğan bugünkü parayla 500 bin lira ayrıca 24 asgari ücret huzur hakkı almaktadır. Sen İBB Başkanı iken 7 firmadan 24 asgari ücret 'ayrıca huzur hakkı almaktadır. Sen hem İBB Başkanı iken 24 asgari ücreti 7 firmadan alacaksın hem de İnan Güney'e Ekrem Başkan'a kara çalacaksın. Senin bunu alnına yapıştırmazsam... Allah bütün hırsızların belasını versin. Tayyip Bey aramızdaki fark bu. Sen yap bakalım senin mitinginde diyebiliyorlar mı? Cumhurbaşkanına hakaret olur diye susarlar"