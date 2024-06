CHP'den erken seçim açıklaması: Seneye ciddi ciddi konuşacağız

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, 'erken seçim' tartışmaları hakkında konuştu. Yücel, "Bugün erken seçimi konuşmuyoruz ama belki seneye ciddi ciddi konuşacağız. Erken seçim halk istediği zaman olur” dedi.

CHP Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, Manisa İl Danışma Kurulu toplantısında konuştu.

Erken seçim tartışmalarına ilişkin konuşan Yücel, "Bugün erken seçimi konuşmuyoruz ama belki seneye ciddi ciddi konuşacağız. Bizim milletvekili sayımız erken seçime götürmeye yetmiyor. Ama bu şekilde yönetmeye devam ederlerse halk buna dayanamaz. Erken seçim halk istediği zaman olur” dedi.

31 Mart'taki yerel seçimlerde CHP'nin kazandığı başarıya ilişkin de açıklamalarda bulunan Deniz Yücel, "Türkiye ittifakında olan bize destek veren vatandaşlarımızın ortak bir özelliği vardır. O da nedir? Hepsi vatanını, milletini, bayrağını seven, ülkesini seven, Türkiye’yi seven insanlardır" ifadelerini kullandı.

"BAŞARININ MİMARI ÖZGÜR ÖZEL'DİR"

Deniz Yücel, konuşmasında 31 Mart seçimlerindeki başarının mimarının da Özgür Özel olduğunu ifade etti. Yücel, şunları söyledi:

“Siyaseti doğru okumak lazım. Sokağa rağmen siyaset yapılmaz. Biz ne yaptık sokağın sesini dinledik. Sosyolojiye rağmen siyaset yapılmaz. Biz ne yaptık sosyolojiye uygun doğru siyaset ürettik. Elbette bu başarıda herkesin payı var. Hayat pahalılığı altında ezilen emeklilerin, asgari ücretlilerin, işçinin, emekçinin, çiftçinin, esnafın payı var. Kadınların, gençlerin payı var. Örgütlerimizin payı var. 2019'da göreve gelen ve birer başarı hikâyesi yazan belediye başkanlarımızın payı var. Ama bu başarının bir de mimarı var. İttifaksız girdiğimiz bu tarihi seçimde gençliğiyle, enerjisiyle, heyecanıyla, motivasyonuyla bu başarıyı ilmek ilmek ören Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel bu başarının mimarıdır."