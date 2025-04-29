CHP'den Esila Ayık'ın tutuksuz yargılanması için başvuru

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nun CHP'li üyeleri Diyarbakır Milletvekili Sezgün Tanrıkulu, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu, Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ve Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, kronik kalp ve böbrek hastalığına rağmen cezaevinde tutulan üniversite öğrencisi Esila Ayık için TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığı’na başvuruda bulundu.

Esila Ayık'ın sağlık durumu ve öğrenciliğine dikkat çekilen başvuruda şu ifadelere yer verildi:

"DURUMU TIBBİ RAPORLARLA BELGELENDİ"

"8 Nisan 2025 Tarihinde Kadıköy Gençlik Dayanışması etkinliğine katılan Esila Ayık, yere düşen 'Diktatör Erdoğan' yazılı pankartı kaldırarak fotoğraf çektirdiği gerekçesiyle, ifadeden habersiz olmasına rağmen 8 Nisan’ı 9 Nisan’a bağlayan gece arkadaşının evinde gözaltına alınmış, ertesi gün tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilerek Bakırköy Kapalı Kadın Ceza İnfaz Kurumu’na konulmuştur. Doğuştan kalp anomalisi ve kronik nefrotik sendrom hastalıkları bulunan genç, kalabalık ve hijyen sorunu olan koğuşta sağlık durumu ağırlaşarak defalarca hastaneye kaldırılmış, aort yetmezliği ilerlemiş ve tüm durum tıbbi raporlarla belgelenmiştir.

Kaçma veya delil karartma şüphesi bulunmayan, katalog suçlardan yargılanmayan, sabit ikametli ve Belçika’da burslu eğitim gören öğrenci, yaklaşan sınavlarına katılmak zorundadır. Yargıtay ve insan hakları kararlarına göre 'diktatör' ifadesi ağır eleştiri kapsamında olup hakaret suçu oluşturmaz. Tutukluluğa itiraz yetkisizlik nedeniyle sonuçlanmamıştır. Bu nedenle Esila Ayık’ın tutuksuz yargılanması ve eğitimine devam edebilmesi için gerekli şartların sağlanması gerekmektedir."