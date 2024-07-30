CHP'den 'Genel Kurul' raporu: 123 ret oyu kullandık

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, sokak köpeklerinin öldürülmesini öngören 17 maddelik ‘katliam yasası’nın TBMM Genel Kurulu'ndaki oylamasına ilişkin bilgileri paylaştı. Bulut, "4 milletvekilimizin 3’ü hasta, 1’i ise yurtdışında olduğu için oy kullanamadı" açıklamasını yaptı.

Sokak köpeklerinin öldürülmesini öngören 17 maddelik ‘katliam yasası’ AKP ve MHP’li vekillerin oylarıyla TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Teklif, 224 'Hayır' oyuna karşılık 275 'Evet' oyuyla sabaha karşı yasalaştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, 'Katliam yasası'nın TBMM Genel Kurulu'ndaki oylamasında partisinden 123 milletvekilinin ret oyu verdiğini açıkladı. Bulut, "4 milletvekilimizin 3’ü hasta, 1’i ise yurtdışında olduğu için oy kullanamadı" bilgisini paylaştı.

Bulut sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Katliam yasasının oylamasında Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve milletvekillerimizle tam kadro TBMM Genel Kurulu’ndaydık" diyen Bulut, "Katliam Yasası 224’e karşı 275 oyla kabul edildi. CHP olarak 123 milletvekilimizle ret oyu kullandık. 4 milletvekilimizin 3’ü hasta, 1’i ise yurtdışında olduğu için oy kullanamadı" ifadelerini kullandı.

Bulut, "Kimse endişe etmesin! Bu yasayı iptal etmek için Anayasa Mahkemesine götüreceğiz. Belediyelerimiz zaten bu kanlı yasayı uygulamayacak. Ölümün karşısında yaşamın yanındayız" dedi.