CHP'den, Google Türkiye’nin haber algoritmasına ilişkin Bakan Uraloğlu'na soru önergesi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Türkiye’de bağımsız haber sitelerinin Google’ın algoritma değişiklikleri nedeniyle yaşadığı ciddi trafik kaybını TBMM gündemine taşıdı. Karasu, Ulaştırma Bakanı’ndan yaşanan mağduriyetlerin ortadan kaldırmak adına hangi önlemlerin alındığını açıklamasını istedi.

Google Türkiye’nin yaptığı algoritma güncellemesi nedeniyle bağımsız habercilik yapan BirGün, Gazete Duvar ve Halk TV ve yerel gazetelerin önemli bir bölümünün, "Google Haberler" ve "Keşfet" platformlarında görünürlüğü neredeyse sıfırlandı.

Mevzuat gereği, bağımsız medya kuruluşlarının Basın İlan Kurumu'ndan (BİK) ilan alabilmesi için, belirli tıklanma ve okunma oranlarını sağlaması gerekiyor. Bu durum medya organlarını ekonomik bir darboğaza doğru sürüklerken, Google’dan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bağımsız medya kuruluşları, halkın haber alma hakkını baltalayan bu örtülü sansüre karşı çözüm çağrısı yapıyor.

SORU ÖNERGESİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Karasu, konuyu TBMM gündemine taşıdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yanıtlaması talebiyle soru önergesi veren Karasu, “Dünyanın pek çok ülkesinde, özellikle AB ülkelerinde Google ve benzeri teknoloji şirketlerine bu yüzden ceza kesildiği bilinmekle birlikte, istediği haber içeriğini öne çıkaran istediğini daha düşük gösteren bu algoritma değişikliğinin halkın haber alma hakkı kadar demokrasi açısından da sorunlar yaratacağı açıktır” dedi. Karasu’nun, Bakan Uraloğlu’nun yanıtlamasını talep ettiği sorular şöyle:

• “Bakanlığınızın yaşanan algoritma değişikliği ve oluşan trafik kaybıyla birlikte görünürlük sorunu hakkında, mağduriyetleri gidermek üzere yaptığı/yapacağı çalışmalar nelerdir?

• Google Türkiye temsilciliğiyle bu konuda bir görüşme yapılmış mıdır? Bu konuda tarafınıza googleden herhangi bir bilgi paylaşımı olmuş mudur? Olmuş ise içeriği nedir?

• Söz konusu girişime karşı vatandaşların haber alma hakkını korumak, demokrasiye gelecek zararlar önlemek adına Google Türkiye temsilciliğine herhangi bir yaptırım uygulanacak mıdır? Uygulanmış mıdır?

• Mağduriyet yaşayan kuruluşlarının, mağduriyetlerini gidermek, bağımsız gazeteciliği yaşatmak, daha demokratik bir medya ortamı oluşturmak için hükümet olarak yaptığınız ya da yapacağınız çalışmalar nelerdir?

• Söz konusu “örtülü sansürün” sona ermesi için bir planlamanız var mıdır/olacak mıdır?”

Konuya ilişkin DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk de Abdulkadir Uraloğlu ve Cevdet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi vermiş ve yurttaşların haber alma hakkının tehdit altında olduğunu vurgulamıştı.