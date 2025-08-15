CHP'den gözaltılara tepki: "Bu operasyonlar, baskı rejiminin utanç vesikasıdır"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik ‘yolsuzluk’ iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada 44 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı; Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de aralarında olduğu 42 kişi gözaltına alındı.

Gözaltı kararına ilişkin Cumhuriyet Halk Partili isimlerden tepkiler yağdı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, 44 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesine ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Yine bir şafak operasyonu. Tükenmiş bir iktidarın son çırpınışları bunlar Beyoğlu Belediye Başkanımız İnan Güney’in de aralarında olduğu 44 yol arkadaşımıza yönelik gözaltı kararı, iktidarın çürüyen meşruiyetini kurtarma çabasının en açık örneğidir. Milletin iradesini, ne algı operasyonları ne de kumpaslar teslim alabilir bunu böyle bilin. Ne yaparsanız yapın halkımızın vereceği dersten kaçamayacaksınız. Devran döndüğünde bütün gerçekler ortaya çıkacak."

"BASKI VE TEHDİTLERE ASLA BOYUN EĞMEYECEĞİZ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, gözaltılara tepki göstererek, "Hukuku ayaklar altına alarak, yargı eliyle gerçekleştirilen siyasi operasyonlara bir yenisi eklendi. Beyoğlu Belediye Başkanımız İnan Güney ve birlikte çok sayıda kişi şafak operasyonları ile gözaltına alındı. Baskı ve tehditlere asla boyun eğmeyeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "İstanbul Büyükşehir Belediyemize yönelik 9. dalga operasyon kapsamında Beyoğlu Belediye Başkanımız İnan Güney’in de aralarında olduğu 44 kişiye yönelik gözaltı kararı iktidarın yargı sopasıyla algı yaratma çabasının son perdesidir. Amaç muhalefeti susturmak, halkın iradesini gasp etmektir. Bu bir hukuk değil, iktidarın talimatla yönettiği siyasi bir operasyon; baskı rejiminin utanç vesikasıdır. Boyun eğmeyeceğiz" diyerek tepki gösterdi.

"MİLLETİN DESTEĞİ İLE BUGÜNLERİ AŞACAĞIZ"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise "İBB Borsası"nı hatırlatarak, şunları söyledi:

"İBB Borsası daha dün deşifre edilmişken, Belediye başkanları tehdit edilip parti değiştirmeleri halinde operasyonlardan muaf tutulacakları vaadiyle siyasetin utandığı törenlerin mürekkebi kurumamışken, MHP kanadının bir an evvel dosyalar tekemmül ettirilip iddianameler hazırlansın şeklindeki ısrarlı ikazlarına rağmen, AKP’nin içinde dahi bu operasyonları yalnızca hukuken değil, siyaseten de yanlış bulan önemli bir grup varken, operasyonların yürütülüş biçiminden Adalet Bakanı bile rahatsızken ve Türkiye’de mevcut 1400 belediyeden geçmişte ve bugün yolsuzluklarla anılan iktidar belediyelerine hiç kimse dokunmazken, İBB’ye yönelik dalgaların sonunun gelmemesi, siyasetin dizayn edilme çabasından başka bir şey değildir.

2014’te, 2019’da ve 2024’te milletin takdiri ile kazanılan belediyeleri, operasyonel yöntemlerle ele geçirme planlarınız elinizde patlayacak. Dayanışma, kararlılık ve vicdanı olan herkesin, yani milletin desteği ile bugünleri aşacağız"

"KARANLIK AKLA TESLİM OLMAYACAĞIZ"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, ise şu açıklamaları yaptı: