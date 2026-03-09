CHP'den grup toplantısını taşıma kararı: Silivri'de yapılacak

CHP, her hafta TBMM’de düzenlenen grup toplantısını bu hafta Silivri’ye taşıma kararı aldı.

CHP, her hafta TBMM’de düzenlenen grup toplantısını, Ekrem İmamoğlu dahil 402 kişinin yargılandığı İBB Davası nedeniyle bu hafta Silivri’ye taşıdı. Genel Başkan Özgür Özel başkanlığındaki toplantı, yarın saat 13.30’da davanın görüldüğü Marmara Cezaevi yerleşkesinin de bulunduğu Silivri ilçesinde yapılacak.