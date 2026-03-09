Giriş / Abone Ol
CHP'den grup toplantısını taşıma kararı: Silivri'de yapılacak

CHP Grup Toplantısı, Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı İBB davasının görüldüğü Silivri'de yapılacak.

  • 09.03.2026 18:54
  • Giriş: 09.03.2026 18:54
  • Güncelleme: 09.03.2026 19:04
Fotoğraf: AA

CHP, her hafta TBMM’de düzenlenen grup toplantısını bu hafta Silivri’ye taşıma kararı aldı.

CHP, her hafta TBMM’de düzenlenen grup toplantısını, Ekrem İmamoğlu dahil 402 kişinin yargılandığı İBB Davası nedeniyle bu hafta Silivri’ye taşıdı. Genel Başkan Özgür Özel başkanlığındaki toplantı, yarın saat 13.30’da davanın görüldüğü Marmara Cezaevi yerleşkesinin de bulunduğu Silivri ilçesinde yapılacak.

