CHP'den 'hediye' araç' tepkisi: "Keşke yabancı devletlerin Tayyip Bey'e cömert olduğu kadar kendisi de emeklisine cömert olabilseydi"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanının makam aracı olan limuzinin fotoğrafını göstererek “Makam aracı 550 milyon lira, emekliye verdiği 2 bin 500 lira. Araç hediyeymiş. Keşke yabancı devletlerin Tayyip Bey’e cömert olduğu kadar kendisi de emeklisine cömert olabilseydi” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'hediye' olduğu ifade edilen 550 milyonluk araca bindiğini belirterek, "Bu araba 550 milyon. 'Hediye edildi' deniyor. Ne güzel, 550 milyon dolarlık uçak hediye edilir, 550 milyonluk limuzin hediye edilir. Keşke yabancı devletlerin Tayyip beye cömert olduğu kadar kendisi de emeklisine cömert olabilseydi" dedi.

Başarır, "Bu ülkede açlık sınırının çok çok altında yaşayan milyonlarca emekliye 2 bin 500 liralık bir zam yapıp da bununla övünen beyefendi şu araca biniyor dedim. Sayın Grup Başkan Vekili 'binmiyor' dedi... Sağ arkada oturan ben miyim?" demesi üzerine AKP sıralarında 'hediye' olduğu ifade edildi.

Başarır, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu araba 550 milyon. 'Hediye edildi' deniyor. Ne güzel, 550 milyon dolarlık uçak hediye edilir, 550 milyonluk limuzin hediye edilir. Keşke yabancı devletlerin Tayyip beye cömert olduğu kadar kendisi de emeklisine cömert olabilseydi. İkinci konu ise, diyorsunuz ki 500 bin hayvan açlıktan sokakta ölüyor'. Siz işi toptan çözeceksiniz. Açlıktan ölmesinler, ben öldüreyim diyorsunuz. 500 bin köpek sokakta açlıktan ölüyorsa soruna çözüm bu değil. Barolarla ilgili yasa görüşülürken baro başkanları Meclis'in bahçesinde bankta yattı, komisyona getirmediniz. Senin mağdurun, benim mağdurum değil iyi bir yol açtınız bundan sonra Türkiye'de mağdur olan yurttaşlarımızı komisyonlara getiririz. 2014'ten 2019'a kadar hiçbir yatırım yapmayıp şimdi belediyelere cezai sorumluluklar getiriyorlar. Düne kadar bu ülkede Sayıştay denetçilerinin usulsüz gördükleri noktalarda o kurum hakkında suç duyurusunda bulunma yetkisi vardı, bunu AKP kaldırdı. Bakanlıkların, belediyelerin ihalelerinde bir sürü sıkıntılı durum. İyi niyetli değilsiniz. Bu yasa iyi niyetli değil, iyi niyetliyseniz bu sorumluluğu paylaşalım sorunu çözelim."