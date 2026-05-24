CHP'den 'heyetler bir araya gelecek' iddiasına yalanlama

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP Genel Başkanı Özel ile Kılıçdaroğlu'nun belirlediği heyetlerin bir araya geleceği iddiasını yalandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu telefonda görüştüğü belirtildi.

Kılıçdaroğlu'nun Basın Danışmanı Atakan Sönmez, Özel ve Kılıçdaroğlu'nun telefonda ikinci bir görüşme yaptığını açıkladı.

"HEYETLER GÖRÜŞECEK" İDDİASINA YANIT

CHP Genel Başkanı Özel ile Kılıçdaroğlu'nun belirlediği heyetlerin saat 14.00'de bir araya geleceği öne sürüldü.

Özel'in heyetinde Murat Emir ile Suat Özçağdaş'ın, Kılıçdaroğlu'nun heyetinde Mahir Polat ile Orhan Sarıbal yer alacağı iddia edildi.

Halk TV'ye konuşan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, söz konusu iddiayı yalanladı.