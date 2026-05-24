CHP'den 'heyetler bir araya gelecek' iddiasına yalanlama
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun oluşturdukları heyetlerin bir araya geleceği iddia edildi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, söz konusu iddiayı yalanladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu telefonda görüştüğü belirtildi.
Kılıçdaroğlu'nun Basın Danışmanı Atakan Sönmez, Özel ve Kılıçdaroğlu'nun telefonda ikinci bir görüşme yaptığını açıkladı.
"HEYETLER GÖRÜŞECEK" İDDİASINA YANIT
CHP Genel Başkanı Özel ile Kılıçdaroğlu'nun belirlediği heyetlerin saat 14.00'de bir araya geleceği öne sürüldü.
Özel'in heyetinde Murat Emir ile Suat Özçağdaş'ın, Kılıçdaroğlu'nun heyetinde Mahir Polat ile Orhan Sarıbal yer alacağı iddia edildi.
Halk TV'ye konuşan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, söz konusu iddiayı yalanladı.