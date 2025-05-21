CHP'den HSK seçimlerinin iptali için AYM'ye başvuru

CHP, TBMM’de yapılan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) seçimlerinin iptali talebiyle Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu.

TBMM Genel Kurulu'nda dün HSK'de boşalacak 5 üyelik için seçim yapılmıştı. Fuzuli Aydoğdu, Hakan Yüksel, Seyfi Han, Cengiz Aydemir ve Alişan Tiryaki HSK'nin yeni üyeleri olarak seçilmişti.

Dün yapılan seçime usul üzerinden itiraz eden ve Meclis'i terk eden CHP ise seçimleri yargıya taşıdı.

CHP, AYM'ye başvuruda bulunarak HSK seçimlerinin iptalini talep etti.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Dün gece 00:32’de kapanan Meclis oturumunda, eylemli İçtüzük ihlali ile HSK’ya 5 üye seçilmiştir. 10 saat sonra, sabah 10:30’da, CHP Grubu adına, milletvekillerimizle birlikte, AYM’ye iptal dilekçemizi sunduk" açıklamasını yaptı.