CHP'den HSK'ye 'İBB davası borsası' başvurusu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci Binici, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Tuzla mitinginde, "İBB davası borsası oluşturulduğuna" yönelik iddiaları üzerine hazırladıkları şikayet dilekçesini Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) teslim ettiklerini bildirdi.

Çiftci, HSK önünde yaptığı açıklamada, teslim ettikleri dilekçe ekinde, ellerindeki delilleri de sunduklarını belirtti.

Hakim ve Savcılar Kurulu'na çağrılarının açık ve net olduğunu dile getiren Çiftci, şunları kaydetti:

"Bugün sunmuş olduğumuz somut deliller karşısında sessiz kalmayıp bu gerçekliği ortaya çıkarmak zorundadırlar. Şikayet ettiğimiz savcı hakkında derhal adli ve idari soruşturmanın başlatılması gerektiği çok açıktır. Tüm HTS, baz ve güvenlik kamerası kayıtları, WhatsApp geçmişleri ve yazışmaları incelenmelidir, bu deliller toplanmalıdır. 'İBB kumpas borsası' olarak tanımlanan ve sunmuş olduğumuz delillerle çöken bu suç örgütünü lütfen görmezden gelmeyin ve çökertin. CHP olarak bu kirli düzenin üstünü örtmeye çalışan hiçbir perdeye izin vermeyeceğimiz çok açıktır."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tuzla'daki mitingde "İBB davası borsası oluşturuldu" diyerek avukat Mehmet Yıldırım'ın adını açıklamıştı.

Özgür Özel, şu açıklamayı yapmıştı:

"Şu anda buradan mesleklerini kötü yapan, kötüye kullanan bazı savcılarla onların elçisi, aracısı bazı avukatların gidip kişilerle görüşüp, ‘Beni savcı bey yolladı, avukatlığını yapacağım. Şu ifadeyi vereceksin, şunları söyleyeceksin, şu kadar da para vereceksin’ diyerek bir çetenin, ‘İBB, İstanbul Büyükşehir Belediyesi davası borsası’ oluşturduğunun, bununla ilgili duyumlar değil, kanıtların elimizde olduğunu Türkiye’ye ilan ediyorum. Bir avukatın adı M.Y. Tam mı söyleyeyim? Mehmet Yıldırım.

Bir avukatın şirketleri gezip, ‘Sana da şu gelebilir, bu gelebilir. Şöyle yaparsan seni kurtarırım’ dediğini, bazı tutukluların aileleriyle temas kurduklarını, hatta bugün içeride olan bir tutuklunun geçmişte bunlarla görüştüğünü, bu avukatın dediği parayı bankadan çektiğini, dekont elde. Bu avukatın yolladığı kişilere banka şubesinde teslim ettiğini, tarih belli, saat belli, dekont belli. Kamera kayıtları orada. Ve bu kişilerin bu parayı alıp avukata götürdüklerinin, avukatın bir savcının ismini açıkça söyleyerek, ‘Bu ifadeleri şu gün bu kişi gelip şu ifadeyi verecek’ dediğini, bu dediğinin gerçekten de o dediği gün olduğunu, bu ispatla diğerlerine bir şeyler yaptırdığını… Yetmez, bu kişileri telefonda kısa da olsa savcıyla görüştürdüğünü bilmiyorum. Elimde kanıtı var. Bunu yarın Hakimler, Savcılar Kurulu’na veriyorum. Milyonlarca dolar… Hani 1 lira rüşveti, ‘560 milyar dolar rüşvet var’ dediler de Ekrem Başkana ama bir kör kuruşu ispat edemediler ya milyonlarca dolarlık bir borsayı deşifre etmek hepimizin elinde. Samimi çağrımdır. HSK'ya yarın tarih, gün, saat, dekont vereceğiz. HSK‘ya avukatın 40 dakikalık telefon, WhatsApp görüşmesinin ses kaydının dökümünü vereceğim. HSK, dökümünü vereceğim. O döküme göre işlem başlatır ve kanıta ulaşmak isterse ses kaydı, HSK murakıplarının elindedir, emrindedir."