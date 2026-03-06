CHP'den 'İBB davası' çağrısı: Canlı verin, herkes izlesin

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, 9 Mart Pazartesi günü başlayacak İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davası hakkında açıklamalarda bulundu.

Partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Emre, "9 Mart'ta İBB dosyası olarak bilinen ve onlarca belediye başkanımız, belediye bürokratı, 400'den fazla sanığın yargılanacağı dava başlıyor. Ben bir önceki basın toplantılarımdan birinde demiştim ki böyle bir yargılama Türk yargı tarihinde yok. İşte 4 bin sayfa iddianame yaklaşık, bu kadar sanık, 100’ü tutuklu. Her birinin üç avukatı gelecek, basın gelecek, aileler gelecek. Türkiye'de böyle bir salon yok. Bize özgü, Cumhuriyet Halk Partileri yargılamak için aynı Yassı Ada mahkemesi gibi bir mahkeme yapıyorlar. Onu da yandaş firmaya hani ihaleye fesattan yargılıyorlar" dedi.

Zeynel Emre, şöyle devam etti: "Yandaş firmaya sürekli bu iktidar, bu bakanlık tarafından, TOKİ tarafından açılan ihalelerden pazarlık usulüyle ihale alan bir firmaya veriyorlar. Ama öylesine büyük beceriksizlik var ki mahkeme salonunu bitiremediler. Şu an o mahkeme salonunun inşaatının en az 3 ay olduğu söyleniyor. Dolayısıyla göreceksiniz bizim sığamayacağımız oradaki sanıkların, avukatların, izleyicilerin, basın mensuplarının sığamayacağı başka bir salonda duruşma başlayacak."

"Cumhuriyet Halk Partisi’ni kimse bahane etmesin" diyen Emre, "Bu dar salonlar olduğu için de öyle kitlesel büyük çapta bir çağrı da yapmıyoruz. Duruşmalara gelmesi gerektiği kadar gelecek. Orada göreceğiz bakalım. Hani demişlerdi ya '560 milyar TL çaldılar, kamu zararı var, MASAK raporu var, araba dolusu para taşındı, parkelerin altından dolar çıktı, kasaların içinden dolar çıktı, lüks araç koleksiyonları çıktı.' Daha neler neler. Dünya kadar yalan, iftira. İşte o nedenle 'canlı verin' diyoruz. Herkes izlesin. Biz orada olan biteni halkımızla paylaşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.