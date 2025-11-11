CHP'den İBB iddianamesi hakkında ilk tepki

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmada iddianame hazırladı.

İddianamede CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 849 yıl 6 aydan 2 bin 430 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nden İBB iddianamesine ilişkin ilk tepki geldi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "İddianameyi kimin, kim için yazdığı metnin içinde unutulmuş. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’na yönelik iddianamede tam dört kez 'ahtapot' ifadesi geçiyor" dedi.

"Bu sözü hatırladınız mı?" diye soran Emir, "Erdoğan, İBB soruşturmasını anlatırken aynı kelimeleri kullanmıştı. Yani bu metni kaleme alan savcı, Erdoğan’ın sözlerini iddianameye yerleştirerek, rakibini tutuklatmaya çalışan Erdoğan’ın siyasi metnini yargı kılıfına sokmuş" ifadelerini kullandı.

CHP'li Murat Emir, "Bu yüzden bu metnin gerçek sahibi Erdoğan’dır" dedi.