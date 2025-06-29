CHP'den İBB operasyonlarının 100'üncü gününde Saraçhane mitingi

Cumhuriyet Halk Partisi, 19 Mart'ta başlayan İBB operasyonlarının 100. gününde 1 Temmuz'da Saraçhane'de miting gerçekleştirecek.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile arkadaşlarına yönelik operasyonların 100'üncü gününde Saraçhane'de yapılacak buluşmaya ilişkin konuştu.

Çelik, "19 Mart'ta darbe girişimi gerçekleştiğinde birinci gün Saraçhane'de on binler, ikinci gün yüz binler ve bir haftanın sonunda da milyonların üzerinde insanla o darbe girişimini hep birlikte püskürtmüştük. Şimdi Ekrem Başkanımızın, belediye başkanlarımızın, yol arkadaşlarımızın tutukluluğunun yüzüncü gününde bütün İstanbulluları adalete, demokrasiye, özgürlüğe ve başkanlarımıza sahip çıkmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı Deprem ve Afet Komisyonu tarafından düzenlenen Deprem ve Afet Çalıştayı'na katılan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Esenyurt'tan başlayan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleriyle devam eden süreçte cumhurbaşkanı adayımız, büyükşehir belediye başkanımız sayın Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda arkadaşımız gözaltına alındı, tutuklandı. Biz 240 gündür adalet, özgürlük, demokrasi mücadelesini verirken bir yandan da İstanbul'un, Türkiye'nin gerçek sorunlarını konuşmaya, o sorunlara yönelik çözümler aramaya devam ediyoruz" dedi. Çelik şunları söyledi:

"BAŞKANLARIMIZA SAHİP ÇIKMAYA DAVET EDİYORUZ"