CHP'den ihraç edilen isimlerden açıklama: "Hukuki ve siyasal mücadele sürecek"

Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Başakşehir İlçe Başkanı avukat Deniz Bakır, CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun (YDK), İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Yönetimi'ne kayyum olarak görevlendirilen Gürsel Tekin ve eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş ile 4 üyeyi partiden ihraç etmesine ilişkin açıklama yaptı.

Bakır, partinin eski İstanbul İl Başkanlığı olan ve şu an CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çalışma ofisi olarak kullanılan bina önünde yaptığı açıklamada, yıllarca CHP'de ilçe başkanlığı ve çeşitli kademelerde birçok görevi yürüttüklerini söyledi.

"MÜCADELEMİZ KOLTUK, MAKAM YA DA KİŞİSEL ÇIKAR MÜCADELESİ DEĞİL"

Üyelerin gerekçe gösterilmeksizin haksız ve keyfi şekilde partiden ihraç edildiğini savunan Bakır, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kararlar şahıslarımıza değil, aslında partimizin köklü demokrasi geleneğine ve üyelerimizin iradesine yönelmiş haksızlıklardır. Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetidir, halkın partisidir. Birkaç kişinin dar yorumlarına hapsedilemez. Bizim mücadelemiz koltuk, makam ya da kişisel çıkar mücadelesi değildir. Bizim mücadelemiz partimizde birliğin, dürüstlüğün, hukukun, demokrasinin, liyakatin ve şeffaflığın yeniden hakim olması mücadelesidir."

Konuşmasında hukuki ve siyasal mücadele mesajı veren Bakır, şu ifadeleri kullandı: "Bizler partimizin bu mirasına sahip çıkmak için buradayız. Çağrımız nettir. Cumhuriyet Halk Partisi kendi evlatlarını tasfiye ederek değil, tüm üyelerini kucaklayarak büyür. Parti içi demokrasiyi güçlendirmek, halkın güvenini yeniden kazanmak için tek yol budur. Bizler hukuki ve siyasal mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Adaletin ve hakkın tecelli edeceğine inancımız tamdır."

CHP YDK, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Yönetimi'ne görevlendirilen Gürsel Tekin ile eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş ve üyeler Savaş Aras, Erkan Narsap, Zeki Şen ve Levent Çelik'in ihracına karar vermişti.