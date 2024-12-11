CHP'den ihraç edilen Lütfü Savaş'tan ilk açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), partiyle ilgili sarf ettiği sözler nedeniyle eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'tan ilk açıklama geldi.

İhraç kararı sonrası tv100'de Hande Aydemir'in programına katılan Lütfü Savaş, "Bu kararın alınması bizi yıldırmaz, daha fazla azimlendirir. Biz siyaseti şahsi olarak yapmıyoruz. Mücadelemizi hukuki olarak da yapacağız" dedi.

"MÜCADELEMİZİ HUKUKİ OLARAK DA YAPACAĞIZ"

Lütfü Savaş'ın açıklamalarında şunları kaydetti:

Cumhuriyet Halk Partimizin kuruluş felsefesine uygun bir şekilde yol alması için elimden gelen mücadeleyi yapacağım. Bu kararın alınması bizi yıldırmaz, daha fazla azimlendirir. Biz siyaseti şahsi olarak yapmıyoruz. Mücadelemizi hukuki olarak da yapacağız.

Ben bir savunma verdim. O savunma sonrasında yetkili kurumlar kararını aldı. İçimizde konuşulması gereken şeyleri dışarı vurmuşsunuz dedi. Hukuk önünde hakkımızı arayacağız. Cumhuriyet Halk Partisinin de kuruluş felsefesine uygun davranması için mücadele edeceğiz."

Savaş, ihraç kararının ardından hiçbir siyasetçi ile görüşmediğini kaydetti.

Savaş, sarf ettiği "Bugünün CHP’si DEM’lenmekle meşgul" ifadeleri hakkında ise, "Bu ifadeleri birileri kullanıyor diye ben kullanamaz mıyım? Anket sonuçları her şey ortada. 6 tane kuruluş felsefesini benimsemiyorsa, bu parti bir yere gidemez" dedi.