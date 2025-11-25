CHP'den iktidar kurultayı: Gölge kabine ile "CHP Türkiye’si" modeli

CHP’de, 39’uncu Olağan Kurultay’a saatler kala, çalışmalar hızlandırıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde sürdürdüğü çalışmalar kapsamında kurmayları ile bir araya geldi. CHP’yi seçime götürecek kurmay listesi üzerinde çalıştığı ifade edilen Özel’in, tüm MYK üyeleri ile tek tek görüştüğü belirtildi.

CHP Genel Merkezi’nin, “Genel Başkanlık katı” olarak bilinen 12’nci katında yoğun mesai yaşanıyor. CHP Lideri Özel, MYK üyelerinin yanı sıra Parti Meclisi’ne aday olmak isteyen isimler ve milletvekilleriyle birebir görüşmeler gerçekleştiriyor.

PM İÇİN İKİ FORMÜL

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, CHP’nin en üst karar organı olan Parti Meclisi için iki formül tartışılıyor. Toplam 60 kişiden oluşan mevcut Parti Meclisi’nin üye sayısının artırılmayacağı ancak 60 kişinin 80 kişilik bir liste üzerinden belirlenebileceği ifade ediliyor. Bir diğer senaryoda ise Parti Meclisi üye sayısının 80’e çıkarılabileceği konuşuluyor.

KURULTAY MÜZİĞİ

28-29-30 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek 39’uncu Olağan Kurultay için Ankara Arena’da da hazırlıklar devam ediyor. İktidar mesajları içeren ve “Topluma umut aşılayacak” mesajları içeren afişler salona asılmaya başlandı. Öte yandan CHP’nin, içinde iktidar vurgusu olan bir kampanya müziği de hazırlattığı da bildirildi.

ÖZEL’İN MESAJI

CHP kurmaylarının aktardıklarına göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel kurultayda iki konuşma yapacak. 28 Kasım’da gerçekleştireceği konuşmada Özel, parti programı üzerinde duracak. CHP’nin kadrolarının Türkiye’nin mevcut sorunlarının farkında olduğunu ifade etmesi beklenen Özel, “CHP iktidarında Türkiye nasıl yönetilecek?” sorusuna yanıtlar içeren bir konuşmaya imza atacak.

CHP’li Özel’in 29 Kasım'da yapacağı konuşma ise “Klasik bir kurultay konuşması” olacak. Özel partililere, “İktidar için bir saniye bile durmadan çalışacağız” mesajını iletecek. Özel öte yandan, partiyi seçime götürecek kurmaylarından beklentilerini de konuşmasında dile getirecek.

GÖLGE KABİNE

CHP’de, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nde görevlendirilecek gölge kabine üyeleri ise “CHP iktidarının bir modelini” hayata geçirecek. Gölge bakanlar, çalışmalarında parti dışından alanlarında uzman kişilerle de çalışabilecek. Her gölge bakana bir yardımcı verilecek. CHP kaynaklarına göre yeni gölge kabine, “Toplumun CHP iktidarından beklentilerini karşılayacak çalışmalar” üzerinde yoğunlaşacak.