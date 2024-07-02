CHP'den iktidara 10 maddelik Suriye eleştirisi: Esad ile normalleşme süreci sürdürülmeli

CHP'li İlhan Uzgel, iktidarın Suriye politikasının iflas ettiğini ve yeni bir yol haritası uygulanması gerektiğini söyledi. AKP ve Erdoğan iktidarının sorunların baş sorumlusu olduğunu vurgulayan Uzgel, Esad ile normalleşme süreci sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

CHP Dış Politikadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, Kayseri'de başlayan ve birçok farklı şehre yayılan Suriyelilere yönelik saldırıların ardından Türkiye'nin Suriye politikasına yönelik açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından 10 maddelik bir paylaşım yapan Uzgel, Türkiye'nin sığınmacı ve Suriye politikasının çöktüğünü ifade etti.

Bu sorunun baş sorumlusunun AKP hükümeti olduğunu vurgulayan Uzgel, Esad yönetimi ile normalleşme süreci sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

Uzgel'in açıklamaları şöyle:

1- Türkiye’nin Ortadoğu politikası, Suriye politikası ve sığınmacı politikası çökmüştür, iflas etmiştir.

2- Erdoğan ve AKP hükümeti var olan bu vahim tablonun başlıca sorumlusudur.

3- Hükümet, neden olduğu Suriye krizini çözemediği gibi, Türkiye’yi bu krizin tutsağı haline getirmiştir.

4- Erdoğan izlediği politikayla Suriye’nin yıkımına neden olurken ve Türkiye’yi dünyanın sığınmacı deposu haline getirirken, bir de bu insanların hayatı üzerinden Avrupa ile pazarlık yapmaktan çekinmemiştir.

5- Türkiye’de giderek sayısı artan sığınmacıların yarattığı, toplumsal, siyasal, ekonomik ve demografik sorunları görmezden gelmiş, bu sorunlardan bir tanesini bile çözmek için hiçbir girişimde bulunmamıştır.

6- Türkiye, Atatürk döneminin temel taşı olan komşuların içişlerine karışmama ilkesine sözde değil uygulamada da bağlı kalmalıdır.

7- Türkiye, Suriye politikasını yeniden belirlemeli, mevcut statükonun devamının tıkanma noktasına geldiğini görmelidir. Maaşını ödediği ÖSO mensuplarının Türk bayrağını yakması, Türk mallarına zarar vermesi kabul edilemez.

8- Erdoğan hükümeti, sığınmacıların geri gönderilmesi de dahil, sorununun çözümü için derhal gerçekçi ve uygulanabilir bir yol haritası yayınlamalıdır

9- Esad yönetimi ile normalleşme süreci sürdürülmelidir.

10- Vatandaşlarımızı itidalli olmaya ve böyle ortamlarda görülebilecek provokasyonlar karşısında dikkatli olmaya çağırıyoruz.