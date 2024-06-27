CHP'den iktidara 'asgari ücret' tepkisi: Siyasi bir bedeli olacak!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, asgari ücrete ara zam yapılmayacağını açıklayan iktidara tepki göstererek, "İktidarın bu yöndeki ısrarlı iradesinin elbette siyasi bir bedeli olacaktır" dedi. Taşcıer, 30 Haziran'da Gebze'deki miting için de çağrıda bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, partisinin Genel Merkezi'nde 30 Haziran'daki 'Geçinemiyoruz' mitingine ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP'li Taşcıer, açıklamasında, "Türkiye yüzyılına şahsım devletinin penceresinde bakarsak, onların paralel evreninde her şey güllük gülistanlık. Oysa milletimizin gerçeği bambaşka. Çalışma hayatında yaşanan hukuksuzluklar, yasaklar, keyfilikler, insan yaşamı yerine sermayenin çıkarına odaklanan ve üretimi değil de tüketimi önceleyen politikalar nedeniyle emek rejimi bugün derin bir krizdedir" ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET MESAJI

İktidarın asgari ücrete ara zam yapılmayacağını açıklamasına değinen Taşcıer, "2024’ün başında asgari ücrete yapılan yüzde 49’luk zamla Alman Hans’ı kıskandırmışlardı. Sonra ne oldu? Yılın ilk 5 ayında yüzde 75’i aşan enflasyon nedeniyle hayat her geçen gün pahalılaştı ama Hasan’ın asgari maaşı aynı kaldı. Hans, Hasan’ı kıskana dursun, Hasan’ın alım gücü o tarihten bugüne yaklaşık 3 bin 900 lira eridi" diye konuştu.

Taşcıer, şöyle devam etti: "Şahsım devleti oralı olmadı. Hasan’ın sofrasından 425 adet ekmek, 11 kilo kıyma, 24 kilo pirinç ve 30 kilo tavuk eti eksildi. Elbette bugün açlık endeksine tabi 6,5 milyon asgari ücretlinin hiçe sayılan yaşam hakkı için ses olacağız."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın dün “Asgari ücrete ara zam yok, emekliye refah payı verilemeyecek” yönünde açıklama yaptığını anımsatan Taşcıer, "İktidarın bu yöndeki ısrarlı iradesinin elbette siyasi bir bedeli olacaktır" vurgusunuda bulundu.

KRONİK İŞSİZLİK, YOKSULLUĞUN EN BÜYÜK SEBEBİ

Yoksulluğun en büyük sebebinin kronik işsizlik olduğunu vurgulayan Taşcıer, "Şahsım iktidarında geniş tanımlı işsizlik tarihi zirve yaparak 11 milyona dayandı. Son bir yılda işsizler ordusuna 1 milyon 204 bin kişi daha katıldı. Resmi işsizlerin yüzde 90’ı işsizlik sigortasından faydalanamıyor. İşsizlerin, yoksulların da sesi biz olacağız" ifadelerini kullandı.

BAYRAM İKRAMİYESİ ARTIK SADAKA STATÜSÜNDE

Emeklilerin sorunlarından da bahseden Taşcıer, "16 milyon emeklimizin bugün içine itildiği sefalet düzeni, ayan beyan ortadadır. Şahsım kabinesinin, tabiri caizse davul zurna ile ilan ettiği, tam sayfa ilanlarla emeklilere müjdelediği 3 bin lira bayram ikramiyesi, artık sadaka statüsündedir. Elbette sadaka değil hakkımızı istiyoruz diyen emeklilerimizin de sesi biz olacağız" diye konuştu.

MİTİNGE ÇAĞRI

30 Haziran'da Gebze'de düzenlenecek 'Geçinemiyoruz' mitingi için çağrı yapan Taşcıer, şunları söyledi:

"'Geçinemiyoruz' mitinginde, asgari ücretle yaşam mücadelesi verenlerin, hayat pahalılığının ağır yükünü taşıyanların ve yıllardır emek verip karşılığını alamayan tüm yurttaşlarımızın, atanmayan öğretmenlerimizin, devletin her kademesinde mülakat mağduru olan yurttaşlarımızın, kâğıt toplayan emekçilerimizin, ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin, istihdamdan dışlanan kadınların, güvencesiz çalıştırılanların, MESEM’lerde emeği sömürülenlerin sesine ses olacağız. Tüm duyarlı yurttaşlarımızı 30 Haziran’da Gebze’de bizimle birlikte olmaya davet ediyoruz."