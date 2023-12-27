CHP'den iktidara 'Kızıl Goncalar' tepkisi: İzinler, tarikatların isteğine göre mi iptal ediliyor?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, bazı tarikat ve cemaatlerin rahatsız olup kaldırılmasını istediği, bakanlıklar tarafından çekim izinlerinin iptal edildiği 'Kızıl Goncalar' dizisiyle ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’a “Dizilerin izinleri tarikatların, cemaatlerin isteğine göre mi iptal edilmektedir?” diye sordu.

CHP’nin Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, bazı tarikat ve cemaatlerin rahatsız olup kaldırılmasını istediği, bakanlıklar tarafından çekim izinlerinin iptal edildiği, RTÜK’ün ise inceleme başlattığı 'Kızıl Goncalar' dizisini Meclis gündemine taşıdı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi veren Bulut, FOX TV'de yayınlanan dizinin başladığı günden bu yana tarikatlar, cemaatler ve iktidara yakın medya tarafından hedef gösterildiğini belirtti.

"TARİKATLARIN TAHRİBATI GÖZLER ÖNÜNE SERİLİYOR"

Afişlerine boyalarla saldırılan, bazı cemaatlerin rahatsız olup kaldırılmasını istediği, FOX TV önünde protesto gösterilerinin düzenlendiği dizi hakkında, RTÜK’ün de inceleme başlattığını kaydeden Bulut, şunları söyledi:

“Muhafazakâr-seküler kimliklere ve yaşam tarzlarına vurgu yapılan, dini cemaatler içindeki kadınların ve kız çocuklarının konumunu irdeleyen dizide, tarikatların, cemaatlerin insanlar üzerinde yarattığı tahribat gözler önüne serilmektedir."

"İZİNLER NEYE GÖRE İPTAL EDİLİYOR?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut, Bakan Göktaş’ın yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

-Dizinin çekimlerinin iptal edilmesinde tarikatların ve cemaatlerin baskısı etkili olmuş mudur?

-Bakanlığınızın görevleri arasında kız çocuklarının eğitim imkânlarına erişiminin iyileştirilmesi ve engellerin ortadan kaldırılması, kız çocuklarının toplumda daha güçlü olmaları, çocuk evliliklerin önüne geçmesi yok mudur? Bakanlığınız dizinin topluma verdiği hangi mesajdan rahatsız olmuştur?

-Kızıl Goncalar dizisine çekim iznini hangi kurum vermiştir?

-Diziye çekim izni verilirken herhangi bir inceleme yapılmış mıdır?

-Televizyonlarda gösterilen dizilerin izinleri tarikatların, cemaatlerin ve iktidarınıza yakın medya organlarının isteğine göre mi iptal edilmektedir?

-Bakanlığınızın hangi derneklerle protokolleri bulunmaktadır? Bu protokoller hangi amaçla imzalanmıştır?