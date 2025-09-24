CHP'den ilk tepkiler: "Mahkemenin yaptığı yetki gaspı ve anayasal bir suçtur!"

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Valiliği ile Sarıyer İlçe Seçim Kuruluna yazdığı yazıda, mahkeme kararına aykırı olduğu gerekçesiyle bugün gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Başkanlığı Olağanüstü Kongresi'nin durdurulmasını talep etti.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin talebine CHP'den tepki geldi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Öylesine panik oldular ki; İstanbul Olağanüstü İl Kongremiz öncesi, AKP’li olduğu bilinen 45. Asliye Hukuk Mahkemesi hakimi kongremizi durdurmak için valiliğe ve ilçe seçim kuruluna yazı gönderdi" dedi.

"Seçimlerde tek yetkili ve Anayasal kurum olan YSK açıkça tedbir kararını yok saymış ve kongreye devam kararı vermiştir" diyen Emir, "Mahkemenin yaptığı yetki gaspı ve artık açıkça anayasal bir suçtur! Bu hakim, yargının darbe ayağının bir parçasıdır. HSK ya bu hakimi derhal açığa alacak ya da bu darbenin ortağı olarak tarihe geçecektir!" ifadelerini kullandı.

Öylesine panik oldular ki; İstanbul Olağanüstü İl Kongremiz öncesi, AKP’li olduğu bilinen 45. Asliye Hukuk Mahkemesi hakimi kongremizi durdurmak için valiliğe ve ilçe seçim kuruluna yazı gönderdi.



Seçimlerde tek yetkili ve Anayasal kurum olan YSK açıkça tedbir kararını yok… pic.twitter.com/a0D9fAuvMe — Murat Emir (@muratemirchp) September 24, 2025

BULUT: DEMOKRASİYE KARA BİR LEKE

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut ise yaptığı açıklamada, "İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul İl Kongremizin yapılmasına ilişkin yürütülen çalışmaların durdurulmasına karar verdi. Bir siyasi partinin kongresine mahkeme kararıyla müdahale ediliyorsa, ortada demokrasi değil vesayet vardır. Sandığın önüne set çekmek ne yargının işidir ne de meşrudur. Hukukun arkasına saklanılarak siyasi saiklerle alınan bu karar demokrasiye kara bir lekedir!" dedi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul İl Kongremizin yapılmasına ilişkin yürütülen çalışmaların durdurulmasına karar verdi. Bir siyasi partinin kongresine mahkeme kararıyla müdahale ediliyorsa, ortada demokrasi değil vesayet vardır. Sandığın önüne set çekmek ne yargının… — Burhanettin Bulut (@eczburhan) September 24, 2025

BAŞARIR: HSK SORUŞTURMA AÇMALI

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise, "İstanbul İl Kongresi'ne dakikalar kala; İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, kongrenin yapılmasına dair çalışmaların durdurulmasını talep etti. Bu hakim Anayasa’ya, seçim hukukuna, millet iradesine darbe yapıyor! HSK derhal soruşturma açıp, bu hakimi açığa almalıdır!" tepkisini gösterdi.