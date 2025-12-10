CHP'den "İmamoğlu aday olamazsa" sorusuna yanıt

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut ve CHP Parti Sözcüsü Zeynel Emre, CHP muhabirleriyle bir araya geldi. CHP Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda Bulut ve Emre, yeni döneme yönelik değerlendirmelerde bulundu.

CHP’li Bulut, Kasım 2023 itibarıyla partide yoğun mesai harcandığının altını çizerek, geride kalan dönemi, “Siyasi tarih açısından önemli günler” olarak nitelendirdi. Türkiye siyasi tarihinin Kasım 2023-Aralık 2025 dönemine, “10 yılda yaşanabilecek gelişmelerin sıkıştığını” kaydeden Bulut, “Bu dönem bizim açımızdan mücadele dönemi oldu” görüşünü paylaştı.

"KADROMUZU GÜÇLENDİRDİK"

CHP’nin Mart 2024’te Türkiye’nin birinci partisi olduğunun altını çizen Bulut, iktidarın CHP üzerindeki baskısının yerel seçimlerin ardından arttığını vurguladı.

CHP’nin 39’uncu Olağan Kurultay’da, beklentileri karşılayarak kadrolarını genişlettiğini ve güçlendirdiğini ifade eden Bulut, "Toplumsal beklentilere karşılık vermek ve geniş bir kadro kurmak niyetindeydik. İktidara giden bir parti olarak, kadromuzu güçlendirdik" diye konuştu.

"TOPLUMA UMUT OLACAĞIZ"

Genel seçimlere kadar gidecek süreçte CHP’ye yönelik baskıların artacağını belirten Bulut, özetle şunları söyledi:

"Toplum, bu yaşananlardan korkunç bir umutsuzluk halinde. Türkiye’de, küçük bir zümre hariç her kesim, iktidarın saldırılarından nasibini aldı. Sanatçılar, futbolcular, gazeteciler… Toplumun her kesimi çok huzursuz. CHP, iktidarın politikalarından rahatsız olan toplumsal kesimlerin tümüne umut olacak. Biz bu dönem, yeni kadrolarımızda topluma, mücadelenin yanı sıra CHP iktidarında neler yapacağımızı anlatacağız. Bu dönem hem mücadele hem de ‘iktidarda CHP’ görüntüsünü vermek istiyoruz."

"YURTTAŞIN SORUNLARI GÜNDEME TAŞINACAK"

Parti Programı’nın yakın dönemde hükümet programına çevrileceğini kaydeden Bulut, “Yurttaşın sorunları da maalesef Türkiye’deki hukuksuzluklar nedeniyle gündem olmuyor. Genel Merkez siyasi mücadeleyi verecek, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi yurttaşın sorunlarını gündeme taşıyacak” ifadelerini kullandı.

"YÖNETİM KRİZİ VAR"

CHP Parti Sözcüsü Zeynel Emre ise yeni dönemde, “Şeffaflık ve açık iletişim” yönteminin benimseneceğini kaydederek her haftanın başında ve sonunda kamuoyunu bilgilendiren açıklamalar yapılacağını dile getirdi. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi bünyesinde oluşturulacak kadrolara CHP Lideri Özgür Özel’in başkanlık yapacağını belirten Emre, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sandığın olduğu ancak otokrasi ile yürütülen ülkeler var. Türkiye’nin böyle bir tehlikeyi yaşamaması gerekiyor. Toplumsal muhalefete doğru noktalarda önderlik etmek istiyoruz. Merkezi idare ile yerel yönetimlerin uyum içerisinde çalışması gerekir. Ancak son dönemde, iktidarın milli iradeyi tanımaması nedeniyle Türkiye’de bir yönetim krizi yaşanıyor."

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ ÇALIŞMASI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut, CHP’nin yeni Parti Programı’nın kamuoyuna anlatılmasının önemine dikkati çekerek, “Gelecek planlamasını sağlam adımlarla atmak istiyoruz. Vaatlerimizi temellendireceğiz. Neyi, nasıl yapacağımız halka anlatacağız” yorumunu yaptı. Türkiye’deki temel sorunlardan birinin de basın özgürlüğünün tehdit altında olması olduğunu vurgulayan Bulut, “Basın özgürlüğünü tesis etmek için bir çalışmamız olacak. Gazetecilik meslek örgütleriyle birlikte çalışacağız” bilgisini verdi.

CHP’NİN ADAYI KİM OLACAK?

CHP Parti Sözcüsü Zeynel Emre, “İmamoğlu aday olamazsa Özgür Özel mi aday olacak?” sorusunu şöyle yanıtladı:

"Bu ön kabul ile hareket edemeyiz. Öyle olursa iktidarın yargı operasyonlarına teslim olmuş oluruz. Ortada bir hukuksuzluk var. Buradaki duruşumuz net. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi yalnızca aday üzerinden yürütmeyecek çalışmalarını. Temel politikalar üreteceğiz. Türkiye’nin sorunlarını nasıl çözeceğimize yönelik bir organizasyon gerçekleştireceğiz."

"MİTİNGLER DEVAM EDECEK"

Emre, CHP’nin her hafta farklı bir kentte ve İstanbul’un ilçelerinde gerçekleştirdiği mitinglerin devam edeceğini duyurdu. Mitinglerin toplumda olumlu bir etki doğurduğunu kaydeden Özel, “Mitinglerin yapılması çok önemli. Devam edecek. Biz tutuklu arkadaşlarımız için TRT bunu yayınlasın, herkes görsün diyoruz. Arkadaşlarımız tahliye olurlarsa o zaman yapacaklarımız farklı olabilir” değerlendirmesini kayda geçirdi. CHP’li Emre mitinglerin, “AKP kaleleri” kavramını yıktığının altını çizdi.

"DEMOKRATİKLEŞME ADIMLARI GEREKİYOR"

CHP’li Emre, “Terörsüz Türkiye sürecine” yönelik de görüşlerini açıkladı. TBMM’de ilerleyen sürece karşın kayyum uygulamasının halen devam ettiğini ve antidemokratik uygulamaların sürdürüldüğünü dile getiren Emre, “Sürece yönelik itirazlarımız hep doğru zemine oturan şeyler. Demokratikleşme adına bir adım atılması gerekiyor. İşlevsel açıdan ciddi sorunlar var” diye belirtti.

"ANKETLERDE ÖNDEYİZ"

Bulut ise son anketlere yönelik şu bilgileri aktardı: "Her hafta kamuoyu yoklaması yaptırıyoruz. 31 Mart seçimlerinden bugüne, sadece bir ay 0.5 oranında AKP’den geri kaldık. Ama onun dışında her ay biz öndeydik. Fark bazen üç, bazen beş puana kadar çıkıyor. Son anketlerde de 2.8’lik bir fark ile öndeyiz. Bu kadar baskının olduğu bir dönemde bu sonucun çıkması kıymetli."