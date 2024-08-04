CHP'den Instagram için "TBMM Dijital Mecralar Komisyonu acil toplansın" çağrısı

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Instagram'a erişimin engellenmesi konusunda TBMM Dijital mecralar Komisyonu'na acil toplantı çağrısı yaparak "Komisyon Başkanı Sayın Hüseyin Yayman ve Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş da üstüne düşen sorumluluğu almalı ve böylesine önemli bir konuda Meclisimizin bir an evvel devreye girmesi sağlanmalıdır" dedi.

Güncel 04.08.2024 10:00 Giriş: 04.08.2024 10:00

Güncelleme: 04.08.2024 10:04 Kaynak: ANKA

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Fotoğraf: DepoPhotos