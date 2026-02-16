CHP'den iş kazaları ve meslek hastalıkları için soru önergesi: "İktidarın denetimsizliği emekçiyi öldürüyor"

CHP Bursa Milletvekili ve Sağlık Politika Kurulu Başkanı Kayıhan Pala, çalışma yaşamındaki ağır tabloyu Meclis gündemine taşıdı. Pala, hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na hem de Sağlık Bakanlığı’na verdiği iki ayrı soru önergesiyle, artan iş cinayetleri ve yok sayılan meslek hastalıkları gerçeğine dikkat çekti. Pala "İktidarın denetimsizliği emekçiyi öldürüyor" dedi.

VAHİM TABLO

Pala, 22 Eylül 2025 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ilettiği soru önergesinde, ülkemizde özellikle ölümcül iş kazalarının çok yüksek olduğunu ve 2012 yılında 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yasalaşmış olmasına karşın, kanunun iş kazalarının önlenmesinde ve meslek hastalıklarına tanı konmasında yetersiz kaldığını ifade etti.

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 2024 yılı verilerini anımsatan Pala "Türkiye, 100 bin işçide 11,5 ölüm ile dünyada ölümcül iş kazalarının en yüksek yaşandığı ülkedir. Ölümcül iş kazası sayısı, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun kabul edilmesinden itibaren neredeyse 2 kat artmıştır. Bu durum ülkemizdeki çalışma koşulları ve bu koşulların denetimine dair vahim tabloyu bir kez daha gözler önüne sermektedir" diye konuştu. Çalışma Bakanlığı'nın çalışan sağlığı ve güvenliği alanındaki sorumluluklarını yerine getirememekte olduğuna dikkat çeken Pala, Sağlık Bakanlığı'nın ise bu alanda herhangi bir sorumluluğu yok gibi davranmayı tercih ettiğini söyledi. Pala, aynı tarihte Sağlık Bakanlığı’na ilettiği soru önergesinde ise sağlık kuruluşlarında meydana gelen iş kazalarına da değindi.

"KAZA DENEMEZ"

Pala, soru önergesinin gerekçesinde “iş kazası” ile “iş cinayeti” ayrımına da dikkat çekerek, yaşanan bir olayın kaza olarak nitelendirilebilmesi için ILO tanımına göre “beklenmedik” ve “planlanmamış” olması gerektiğinin altını çizdi. Pala, ülkemizdeki ölümcül iş kazalarının beklenmedik bir özelliğinin olmadığını, dolayısıyla iş cinayeti olarak adlandırılması gerektiğini söyledi. Pala "İş kazası değil, iş cinayeti! İşyerlerinde ölüme yol açan olaylar ‘beklenmedik’ değildir, bu olaylara kaza denemez” dedi. Pala, şöyle devam etti:

"Uluslararası verilere göre ülkemizde her yıl en az 40 binin üzerinde meslek hastalığı tanısı konması beklenirken, 2024’te bu sayı 888’di. Meslek hastalığı tanısının ülkemizde neden bu kadar az konulduğu konusunda Bakanlık şeffaf olmalı, hesap vermeli ve meslek hastalıklarına tanı konmasının sağlanması yanında “işle ilişkili hastalık” kavramı da mevzuata eklenmelidir. Sağlık kuruluşlarındaki çalışma koşulları ve bu koşulların sağlık çalışanları üzerindeki etkisi gizlenemez! Sağlık Bakanlığı, 2018 yılından beri her ay ülke genelinde kendisine bağlı sağlık kuruluşlarından iş kazası verilerini topladığını ifade etmektedir; ancak bu veriler kamuoyuyla paylaşılmamaktadır. Sağlık kuruluşlarındaki çalışma koşulları ve bu koşulların sağlık çalışanları üzerindeki etkisi gizlenemez. Her iş yerinde olduğu gibi sağlık kuruluşlarında da öncelikle mevcut durum tespit edilmeli, ardından kazaların kök nedenleri ele alınmalıdır. Vardiya düzeni, koruyucu ekipman, fiziksel ortam ve altyapı alanındaki sorunlar bilimsel kanıtlara dayanarak çözülmelidir."