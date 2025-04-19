CHP'den İstanbul'da İmamoğlu için imza kampanyası: Tüm ilçelere stant kuruldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 19 Mart'ta İBB'ye yönelik operasyonlarda tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için bugün İstanbul genelinde kitlesel bir imza kampanyası başlatıyor. Kampanyanın sloganı “İstanbul İradesine Sahip Çıkıyor” olarak belirlendi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın öncülüğünde düzenlenen imza kampanyası, sabah saatlerinden itibaren kentin 39 ilçesinde kurulan stantlarla eş zamanlı olarak başlatılacak. Parti yetkilileri, kampanyanın yalnızca bir destek bildirimi olmadığını, aynı zamanda “hukuksuzluğa karşı halkın demokratik tepkisini görünür kılma” amacı taşıdığını vurguladı.

"TOPLANAN HER İMZA, ADALETİN SESİ OLACAK"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, kampanyaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu yalnızca Ekrem Başkan'a değil, İstanbul halkının iradesine yönelik bir müdahaledir. Biz de bu iradeye hep birlikte sahip çıkıyoruz. Bugün sokakta toplanan her imza, adaletin sesi olacaktır” ifadelerini kullandı.

HAFTA BOYUNCA DEVAM EDECEK

İmza kampanyasının hafta boyunca devam etmesi beklenirken, CHP yetkilileri kampanyanın ardından elde edilen imzaları kamuoyuna açık bir biçimde paylaşacaklarını duyurdu. Kampanyaya CHP dışındaki muhalefet partilerinin ve sivil toplum örgütlerinin de destek vermesi bekleniyor.

İMAMOĞLU'NDAN ÇAĞRI

Dün kampanyaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ekrem İmamoğlu yurttaşlara seslenerek, "Bu imzalar bir kişi ya da parti için değil güzel ülkemizin yarınları için atılıyor. İmza kampanyasına katılımınız bana ve tüm yol arkadaşlarıma büyük bir güç verecek" demişti.

Kıymetli Vatandaşlarım;



Bu hafta sonu Türkiye’nin dört bir yanında şehirlerin meydanlarında, sokaklarda özgürlük ve adalet için imza toplayan yol arkadaşlarımızı, gönüldaşlarımızı göreceksiniz.



Bu imzalar bir kişi ya da parti için değil güzel ülkemizin yarınları için… pic.twitter.com/Kb1ErOpExC — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 18, 2025

İmza atılabilecek yerlerin listesi, CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.