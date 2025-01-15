CHP'den İstanbullulara 'Beşiktaş' çağrısı

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabınan yayınladığı video ile İstanbulluları 16 Ocak Perşembe günü saat 14:00’da Beşiktaş Belediyesi önüne davet etti.

Çelik video mesajında, şu ifadeler yer verdi:

"Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat tam 60 saattir gözaltında. Tam bir itibar suikasti ile karşı karşıyayız. Bu itibar suikastini gerçekleştirenlere karşı, bütün İstanbulları yarın saat 14.00’da Beşiktaş Belediyesi’nin önünde, demokrasimize sahip çıkmaya, millet egemenliğine sahip çıkmaya davet ediyorum. Bu itibar suikastini gerçekleştirenlerin hedefi sadece Rıza Akpolat değil. Cumhuriyetimizin değerlerini hedef alıyorlar. Türkiye’nin demokrasisini hedef alıyorlar. Buradan bir kez daha ifade etmek isterim. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Yarın saat 14.00’da Beşiktaş Belediyesi’nin önünde tüm İstanbulları millet egemenliğine sahip çıkmaya davet ediyorum."