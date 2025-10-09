CHP'den işten çıkarılan Şavşat Belediyesi işçilerinin işe iadesi için araştırma önergesi

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, CHP'li 32 milletvekiliyle birlikte Artvin'in Şavşat Belediyesi’nde hukuksuz şekilde işten çıkarılan işçilerin mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda gerekli düzenlemelerin ivedilikle hayata geçirilmesi ve mahkeme kararlarının uygulanmasına yönelik denetimlerin başlatılması amacıyla TBMM Başkanlığı'na Meclis araştırma önergesi sundu.

Önergede şunlar kaydedildi:

"Artvin ili Şavşat ilçesinde, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde belediye yönetiminin el değiştirmesinin ardından yaşanan işten çıkarmalar, yargı sürecinin sonunda yeni bir boyut kazanmıştır. Seçimlerin ardından AKP yönetimine geçen Şavşat Belediyesi’nde, sözleşmeleri yenilenmeyen 30 işçi, işe iade talebiyle mahkemeye başvurmuş, açılan davalardan biri, Şavşat Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından karara bağlanmış; mahkeme, işçinin işten çıkarılmasının geçersiz olduğuna ve davacının işe iadesine hükmetmiştir.

Kararda, iş akdinin feshinin hukuka aykırı olduğu vurgulanırken, işverenin işçiyi yasal süre içinde işe başlatmaması halinde 4 aylık brüt maaş karşılığı olan 106 bin 467,40 TL ile birlikte, boşta geçen sürede oluşan gelir kaybı için 169 bin 212,08 TL’nin ödenmesi gerektiği belirtilmiştir. Yargı kararının gerekçesinde, işçiye yapılan işlemin 'geçersiz' olduğu açıkça ifade edilmesine rağmen, Şavşat Belediyesi mahkeme kararını tanımamış, işçilerin işe iadelerini sağlamamıştır.

Şavşat Belediyesi'nde 6 Eylül 2024'te işlerine son verilen belediye işçileri, başvurdukları mahkemenin 24 Temmuz 2024’te feshin geçersiz olduğuna hükmederek işe iadelerine dönük karar vermesinin ardından bir yıldan uzun süredir görevlerine dönmek için mücadelelerini sürdürmektedir. Zorla işten çıkarılmaların gerçekleştiği, Şavşat halkında infial yaratan olayların ardından Şavşat Belediyesi’ne açılan davalar kazanılmasına rağmen kararın uygulanmaması üzerine; işçilerin lehine sonuçlanan bu süreçte belediye emekçileri dayanışma ve eylem çadırı kurmuşlardır. Şavşat’ta kurulan çadıra; bölge halkı, sendikalar ve çeşitli sivil toplum kuruluşları da destek vermektedir. İşçiler, hukuksuz şekilde gerçekleştirilen işten çıkarılmalar sonrası verilen yargı kararlarının uygulanmasını talep etmektedir.

Belediye çalışanlarının işten çıkarılmasıyla ilgili Şavşat Halkında infial yaratan mağduriyetlerin ivedilikle giderilmesi gerekmektedir. Mahkeme kararına uyulması ve hukuksuz uygulamaların önlenmesi adına Şavşat Belediye hakkında gerekli işlemlerin hayata geçirilmesi ve ilgili işçilerin işlerine iadelerinin sağlanması gerekmektedir."