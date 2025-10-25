CHP'den istifa eden Aksu Belediye Başkanı Yıldırım: AKP'ye geçmeye niyetim var

Antalya'nın Aksu ilçesinde 2024 yerel seçimlerinde CHP'den seçimi kazanan ve 27 Eylül 2025'te partisinden istifa eden İsa Yıldırım, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yenilenme çalışmaları yapılan Aksu Aile Sağlığı Merkezi'ni ziyaretine katıldı.

AKP'ye geçeceği yönünde iddiayalara ilişkin konuşan İsa Yıldırım, "Geçmeye niyetim var" dedi.

CHP'Yİ ELEŞTİRDİ

Yıldırım, "CHP'ye biz niye gittik? Atatürk var diye gittik. Türk milliyetçiliği, cumhuriyet, demokrasi var diye gittik. Ama cumhuriyetin, demokrasinin, Atatürk'ün olmadığı tek parti CHP olmuş artık. Yok. Ne Atatürk var, ne cumhuriyet var, ne demokrasi var. Yok. Bırakmamışlar ya. Eski CHP yok ki. Şimdi bir ilçe kongresi oluyor. Millet birbirine giriyor. Bakıyorsun mesela CHP'li belediyelere yapılan operasyonlarda itirafçı olan, şikayetçi olan yine CHP'liler. Muhittin Böcek'in sağ kolları Muhittin Böcek hakkında itirafçı veya şikayetçi. CHP'de düşmana gerek kalmamış ki. CHP'de zaten kendi içindeki, birbirleriyle düşmanlıkları yetiyor. Böyle bir parti olmaz ki. Sen nasıl ülkeyi yöneteceksin" dedi.

"AKK'DEN ÇAĞRILAR VAR"

AKP ile temasları olduğunu söyleyen Yıldırım, "Tabii ki davetler var, çağrılar var. 'Olur, geçeriz' dedik biz de. Çünkü bizim öncelikli amacımız Aksu'ya hizmet etmek. Yüzde 20 CHP oylarını biz yüzde 55'e çıkardıysak MHP'den, AK Parti'den insanlar bize oy verdiyse, Aksu'ya hizmet etsin diye oy verdi. Birilerini Cumhurbaşkanı seçsin diye oy vermedi bize. Veya biz birilerini 'Cumhurbaşkanı yapacağız' diyerek oy istemedik. Aksu'nun problemlerini Aksu halkı da biliyor, biz de biliyoruz. Aksu halkına hizmet için ne gerekiyorsa onu yapacağız" diye konuştu.

"BELEDİYE BAŞKANI DEVLETLE SAVAŞAMAZ"

Cumhurbaşkanlığı seçimi üzerinden belediye başkanlarının devletle savaştırılır hale geldiğini öne süren İsa Yıldırım, "Hiçbir belediye başkanı devletle savaşamaz, devletin kurumuyla savaşamaz. Her belediye başkanı problemleri çözmek için devletle iş birliği yapmak zorunda. Bunu Özgür Özel de biliyor, CHP'nin bütün yöneticileri biliyor, herkes biliyor, vatandaş da biliyor bunu. Şimdi biz sorun çözeceğiz diye gelmişiz, sen kalkıyorsun, suni 4 yıl sonra olacak olan bir cumhurbaşkanlığı seçimi üzerinden belediyeleri ön plana atıp devlet kurumlarıyla çatıştırıyorsun" şeklinde konuştu.