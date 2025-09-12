CHP'den istifa eden Beykoz Belediye Meclis Üyesi AKP'ye katıldı: Bağımsız üye sayısı 4'e düştü

HABER MERKEZİ

CHP'den istifa eden Beykoz Belediyesi Meclis Üyesi Nevzat Cebeci AKP'ye katıldı.

AKP Beykoz İlçe Başkanı Özkan Ayduğan, sosyal medya hesabından Cebeci hakkında açıklama yaptı.

Yaptığı açıklamada, "Beykoz Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Nevzat Cebeci'nin AK Partimize katılımının mutluluğunu yaşıyoruz. AK davamızın gücüne güç katacak Nevzat Cebeci'ye 'hoş geldin' diyor, birlikte Beykoz'umuz ve milletimiz için nice güzel hizmetlere imza atacağımıza inanıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Beykoz Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Nevzat Cebeci’nin AK Partimize katılımının mutluluğunu yaşıyoruz.



AK davamızın gücüne güç katacak Nevzat Cebeci’ye “hoş geldin” diyor, birlikte Beykoz’umuz ve milletimiz için nice güzel hizmetlere imza atacağımıza inanıyoruz. 🇹🇷#AKParti pic.twitter.com/Ls0LQVFDlo — Özkan Ayduğan (@akozkanaydugan) September 12, 2025

BEYKOZ BELEDİYESİ'NDE İSTİFA DALGASI

Beykoz Belediye Başkavekili Özlem Vural Gürzel, 9 Eylül'de tepki gösterdiği CHP'den istifa ettiğini duyurmuştu.

Gürzel'in istifa etmesinin yankıları sürerken 10 Eylül'de Murat Uzun ve Uğur Gökdemir isimli meclis üyeleri de CHP'den istifa ettiğini açıklamıştı. Aynı gün akşam saatlerinde CHP Beykoz Belediye Meclis Üyesi Nevzat Cebeci de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP'den istifa etmişti. Böylece mecliste bağımsız üye sayısı 5'e yükselmişti.