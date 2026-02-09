CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'dan Cumhur İttfakı sorusuna yanıt

CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, belediye binasında basın toplantısı düzenledi.

Konuşmasına "Gördüğünüz gibi görevimizin başındayız. Halka hizmet etmeye devam edeceğiz" diyerek başlayan Özarslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine attığını iddia ettiği mesajlarla ilgili şunları söyledi:

"İki gün önce Genel Başkan ile olan mesajlaşma olayları aileme küfür ve hakaret niteliği taşımaktadır. Biz de öyle bir ortamda artık CHP'de yer almayacağımızı ve istifa ettiğimizi duyurduk. Halka hizmet şiarında halkımza hizmet etmeye devem edeceğiz. 31 Mart'ta bize oy veren tüm seçmenlerin hakkını koruyarak yola devam edeceğiz."

Özel hakkında suç duyurusunda bulunduğunu hatırlatan Özarslan, açıklamalarına şöyle devam etti:

"CHP Genel Başkanı sayın Özgür Özel hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundum. Ailemin diğer fertleri de bulunmak istedi. Biz yüce Türk milletinin insanlarıyız, kimseye sinkaflı laflar etmeyiz. Atatürk'ün kurucusu olan bir partinin böyle bir duruma düşmesi hepimizi üzmektedir."

"ERDOĞAN VE BAHÇELİ HERKESE KUCAKLARINI AÇTI"

'Birlik ve beraberlik çağrısı' sözleriyle Cumhur İttifakı'na göz kırpan Özarslan, AKP'ye geçip geçmeyeceğiyle ilgili soruya net bir yanıt vermekten kaçındı:

"Artık ülke birlik ve beraberlik içinde olsun. Gerek Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan, gerek bilge lider sayın Dr. Devlet Bahçeli, bu çalışmayı başlatmış durumdadır. Bu çalışmaya partizan olarak bakmamak lazım. Herkese kucaklarını açmış durumdalar. Biz de bu birlik beraberlik çağrısında hizmetlerimize devam edeceğiz. CHP'li kardeşlerimize hiçbir ayrım yapmadan devam edeceğiz. Davamız tek bir davadır o da insanlık davasıdır. Benim aileme yapılan saldırıları da gözardı etmeyeceğim. Ben onurlu, şerefli, müslüman ve Türk evladıyım. Şu an bağımsızım, hizmetime devam ediyorum."

YOLSUZLUK SORUSUNA YANIT

Kendisiyle ilgili 'yolsuzluk' iddialarına da yanıt veren Mesut Özarslan, soruya Özgür Özel, Mansur Yavaş ve CHP'yi eleştirerek yanıt verdi:

"Benim dönemime ilişkin bir yolsuzluk iddiası yok. Mesut Özarslan müslüman ve Türk evladıdır. Tabii ki birileri şikâyet eder ama bize tutmaz. Atatürk'ün ve cumhuriyet değerlerinin kurduğu bir partiyi nereye doğru götürüyorlar Allah ıslah etsin. Mansur Başkanın Türkiye genelinde bir karşılığı olacağını düşünmüyorum. Kendisiyle ilgili benim hiçbir sorunum yok. İl Başkanı bu konuda gerçekçi ve dürüstse benimle bu makamda oturduğunu ve bana hak verdiğini söyleyecek. Biz kimseye hainlik yapmıyoruz.

Özgür Özel mesajları silmiş, neden sildin Özgür Özel? Bunu devlet görmüyor mu, teknoloji görmüyor mu? Benim hacı anama kötü kadın ve rahmetli hacı babama yokmuş gibi yapan o p.ç lafının hesabını soracağım senden. P.ç lafı ne demektir? Ankaralıların vicdanına bırakıyorum. Bu konuda kaçamaz, rezil olmuştur Türkiye'ye. Partilileri de bunun cezasını verir diye düşünüyorum. Sayın Özgür Özel bu bataklıktan çıkamayacaktır."

"SÜRECİ İZLEYİN, KİM REZİL OLUYOR GÖRÜN"

Özarslan, konuşmasını şöyle sonlandırdı:

"Şaban Sevinç diye bir adam var, iftira ata ata geziyor. Aklını başına al Şaban Sevinç. Git İstanbul'daki pislikleri konuş. Süreci izleyin, kim rezil oluyor görün. Belediye başkanlığında hizmet esastır. 7 meclis üyemiz benimle birlikte istifa etti. Ben asla mobbing yapmadım, bana güvenip istifa ettiler. Çok büyük bir tepki de yok. Onlar da bizim kardeşlerimiz. Gereksiz telefonlara çıkmadım doğrudur, saçmasapan bir noktaya çekilmek istendi ben de ona müsaade etmedim."