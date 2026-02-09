CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'dan Özgür Özel hakkında suç duyurusu

CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na tehdit ve hakaret suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu.

Özarslan, Özgür Özel'in ailesine hakaret ettiğini iddia etmiş, Özel ise bu iddiaları yalanlamıştı.

Özarslan istifasını duyurduğu açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in WhatsApp’tan mesaj yazarak, kendisi ve annesine küfrettiğini ileri sürdü.

İsmail Saymaz’a konuşan Özel ise iddialara şu şekilde yanıt vermişti: “Sana hırsız dediler, seni çağırdım, sordum. ‘Yolsuzluğum, hırsızlığım yok, iftira ediyorlar’ dedin. Sana inandım, güvendim. Şimdi, hırsız diyenlere gidiyor, sana güvenenleri bırakıyorsun. Bu yaptığınla senin büyük bir hırsız olduğuna inandım. Çünkü bizim irademizi çalıyorsun. Ayrıca sana söylenenlerin hepsini, bütün o suçları işlediğin belli oluyor. Bu yaptıkların seni doğuran anneyi de evlatlarını da torunlarını da utandıracak. Bir gün görüşürüz, seni asla affetmeyeceğim. Dediğim bu.”

Özarslan’ın “milli manevi değerlere küfretti” iddiasına da yanıt veren Özel, “Ne milli manevi değeri? Getirsin, göstersin. Ne milli manevi değerine ne ailesine... Anneye küfür yok” ifadelerini kullandı.