CHP'den istifa eden Milletvekili Hasan Ufuk Çakır AKP'ye geçeceğini açıkladı

CHP’den istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır AKP’ye katılacağını açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisine Komisyon'da gösterdiği tepkinin ardından ihracı istenen ve sürecin sonlanmasını beklemeden istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, 3 Ocak Mersin’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü kapsamında düzenlenen törenlere katıldı. Çakır, törenlerin ardından açıklamalarda bulundu.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre hakkındaki AKP'ye geçeceği yönündeki iddialara açıklık getiren Çakır, “7 Ocak Çarşamba günü yapılacak grup toplantısında AK Parti’ye geçiyorum. Gerekli görüşmeler yapıldı. Memleketime ve milletime hizmet etmeye devam edeceğim” dedi.

MİLLET BÖYLE İSTEMİŞ

Çakır, açıklamalarında “Memleketi hırsızın, soyguncunun eline teslim etmeyeceğiz. Kötü niyetli insanlar artık siyasetten uzaklaşacak, biz de millet olarak buna karşı duracağız” ifadelerini kullandı.

AKP'ye geçme kararını almadan önce seçmenlerle görüştüğünü de iddia eden Çakır, “Vatandaşa sordum, ‘Nereye geçeyim?’ dedim. Bana ‘AK Parti’ye geç’ dediler. Ben de milletin dediğini yapıyorum. Millet böyle istedi” ifadelerini kullandı.