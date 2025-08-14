CHP'den istifa eden Özlem Çerçioğlu, AKP binasında!

23 yıldır CHP'de siyaset yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, partisinden istifa etti.

AKP'ye katılacağı konuşulan Çerçioğlu, istifa kararının ardından AKP Kongre Merkezi'nde düzenlenen 24. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda görüntülendi.

Çerçioğlu'nun bugün AKP saflarına katılması bekleniyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 13 Ağustos tarihli konuşmasında Çerçioğlu'nun Aziz İhsan Aktaş soruşturması nedeniyle cezaeviyle tehdit edildiğini söyleyerek bu nedenle AKP'ye geçmeye hazırlandığını iddia etmişti. Çerçioğlu bu iddiaları yalanlamamış, bugün de 3 ilçe belediye başkanı ile birlikte CHP'den istifa etmişti.

ERDOĞAN 'KATILIMLAR OLACAK' DEMİŞTİ

Öte yandan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Ağustos'ta AKP'ye yeni katılımlar olacağını söylemişti.

Çerçioğlu, 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde CHP adayı olarak Aydın'da oyların yüzde 50,2'sini alarak bir kez daha büyükşehir belediye başkanı seçilmişti. İkinci sıradaki AKP adayı Mustafa Savaş ise yüzde 36,2'de kalmıştı.