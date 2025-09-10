CHP'den istifa eden Özlem Vural Gürzel'in paylaşımları gündem oldu: "Yolumuz uzun"

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, CHP’den istifa ettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürzel, "Görev sürem boyunca gösterdiğim bu tutuma karşılık, seçilmiş belediye başkanı ve meclis grubumdaki bazı kişilerin yalnızca kişisel hırslarını gerçekleştirememiş olmam sebebiyle hakaretlere ve cinsiyetçi söylemlere maruz bırakıldım. Bana yöneltilen asılsız suçlamalar, iftiralar, psikolojik şiddete varan baskılar tahammül sınırımın üstüne çıkmış durumdadır" dedi.

Gürzel, şunları söyledi: "Katıldığım Anadolu Adliyesi 17. Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleştirilen duruşmada, Beykoz Belediyesi seçilmiş başkanı ve özel kalemi tarafından yargılama ile hiçbir bağlantımın bulunmamasına rağmen tarafıma yöneltilen ağır iftiralar ve gerçek dışı suçlamalarla birlikte durumum artık katlanılamaz bir hale gelmiştir. Söz konusu şartlar altında; CHP çatısı altında Beykoz halkına faydalı hizmetler gerçekleştiremeyeceğim için Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğimi kamuoyuna saygı ile duyuruyorum."

PAYLAŞIMLARI GÜNDEM OLDU

Gürzel, istifasından önce yaptığı paylaşımlar ise sosyal medyada gündem oldu.

3 Eylül'de CHP'nin Zeytinburnu mitingi ile ilgili paylaşım yaparak, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in öncülüğünde, halkımızla birlikte demokrasiye sahip çıkmaya devam ediyoruz. İstanbul İl Başkanımız Sayın Özgür Çelik ve İstanbul Kongremizin iradesinin yanında, dayanışma ve birliktelikle yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Gürzel, 2 Eylül'de CHP İstanbul İl Yönetimi'nin görevden uzaklaştırılmasına ilişkin, "CHP İstanbul İl Başkanımız Sayın Özgür Çelik'in yanındayız. Demokrasiye ve irademize sahip çıkmaya devam edeceğiz" paylaşımını yapmıştı.

Gürzel'in, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile olan ve "Yolumuz uzun" notuyla paylaştığı fotoğrafı da gündem oldu.