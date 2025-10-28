CHP'den istifa edip AKP'ye geçmişlerdi: Bayrampaşa meclis üyelerinin pozuna tepki

CHP’nin 30 yıl aradan sonra kazandığı Bayrampaşa Belediyesi, AKP’nin itirazı sonucu yapılan ikinci Meclis oylamasında AKP’ye geçti. Eski CHP'li Ali Karahasanoğlu ve Saki Teker’in sosyal medyada paylaştıkları "kahkaha" dolu fotoğraf tepki topladı.

Ali Karahasanoğlu paylaştığı fotoğrafa “Buradan devam ediyoruz arkadaşlar” deyip, Saki Teker’i etiketledi.

Söz konusu paylaşım kısa sürede çok sayıda tepki dolu yanıt aldı.

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet'in aktardığına göre; Büyük Birlik Partisi’nden CHP’ye geçen Ali Karahasanoğlu ve ilçedeki yöre derneklerinin desteğiyle üye yapılan Sadi Teker, "kaçak kafeterya" nedeniyle temmuz ayında CHP’den ihraca sevk edilmişti. Teker’in Bayrampaşa’da Forum AVM’nin arkasında yer alan ve belediyeye ait olan bir arsaya kafeterya inşa etmek istemesi üzerine seçilmiş Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ise izin vermedi.

Başkan Mutlu, mahkeme kararıyla kaçak yapıyı yıktırdı. Bu olayın ardından, Teker ve Karahasanoğlu hakkında ihraç süreci başlatıldı. İkili, birlikte istifa etti.

İddialara göre bu süreçte, bu şahısların “rüşvet istendiği” yönündeki şikâyeti üzerine Belediye Başkanı Mutlu hakkında soruşturma başlatıldı. Mutlu, menfaat tekliflerini kabul etmediğini belirtse de bu soruşturma kapsamında gözaltına alındı ardından tutuklandı.

Teker ve Karahasanoğlu’nun istifasıyla birlikte CHP ile AKP arasındaki meclis üyesi farkı üçe indi. Başkan Mutlu’nun tutuklanmasının ardından üç meclis üyesi daha istifa etti.