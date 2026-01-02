CHP'den istifa etmişti: “Kılıçdaroğlucuyum diye dışlandım” diyen vekil AKP’ye katılıyor

CHP’den istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır AKP’ye katılıyor.

Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen yandaş kanal yorumcusu Barış Yarkadaş gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

Yarkadaş şunları yazdı: "Bir süre önce CHP’den istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, AK PARTİ’ye geçeceğini doğruladı. Az önce Çakır’ı aradım ve iddiaları sordum. Çakır, 'Haberler doğru. Milletimin kararı bu yönde. Tüm köyleri tek tek gezdim. ‘Bu oyları senin için CHP’ye biz verdik Sana iftira atanlarla değil bizle beraber olacaksın hizmet etmeye devam edeceksin’ denildi. Ben de milletimin dediğini yapıyorum' ifadesini kullandı. Çakır, hafta içi AK PARTİ’ye katılacak."

Gazeteci İsmail Saymaz da sosyal medya hesabından "CHP’den istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, AK Parti’ye katılıyor" dedi.

NE OLMUŞTU?

Çakır, Meclis’teki komisyon toplantısında partisinin milletvekillerine “Halk TV benim aleyhimde konuşma yapıyor, bana 'sabıkalı' diyor. Buna ses çıkarmayan CHP milletvekillerini de protesto ediyorum” diye bağırmıştı.

Daha sonra bir basın toplantısı düzenleyen Çakır, Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu için "Türkiye'ye gelip adalete hesap vermelidir" demişti.

Bunun üzerine CHP Çakır’ı ihraç talebiyle disipline sevk etmişti. Çakır süreci beklemeden kendi isteğiyle istifa ettiğini duyurmuştu.

Çakır “Kılıçdaroğlucuyum diye partide dışlandım” iddiasında bulunmuştu.