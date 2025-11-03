CHP'den istifa etmişti: Saki Teker, Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcısı oldu

CHP’den istifa ederek AKP’ye geçen meclis üyelerinden Saki Teker, Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Teker'in ismi belediyenin resmi internet sitesindeki "Belediye Başkan Yardımcıları" bölümünde eklendi.

Bayrampaşa Belediyesi'nin AKP'li meclis Üyeleri Muammer Kütük ve Faruk Layık da Başkan Yardımcısı olarak atanan diğer isimler oldu.

NE OLMUŞTU?

Bayrampaşa Belediyesi'nin seçilmiş başkanı CHP'li Hasan Mutlu’nun tutuklanmasının ardından belediye meclisinde yapılan seçimde belediye başkanvekilliğine CHP'nin adayı İbrahim Karaman seçilmişti. AKP, Karaman'ın kurayla seçildiği seçime itiraz etti. Ardından mahkeme kararıyla yenilenen seçimde AKP’li İbrahim Akın başkanvekili seçildi.

CHP'den istifa eden bir diğer meclis üyesi Ali Karahasanoğlu, Saki Teker'le birlikte sosyal medyada kahkaha attıkları bir anın fotoğrafını paylaşmış ve “Buradan devam ediyoruz arkadaşlar” notuyla Saki Teker'i etiketlemişti.