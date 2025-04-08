CHP'den istifa etmişti: Şehitkamil Belediye Başkanı Yılmaz protesto edildi

Gaziantep'te CHP'den istifa eden Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, kendisine oy veren halk tarafından protesto edildi.

ANKA'nın aktardığına göre, Yılmaz, dün CHP'den istia etti. Parti kaynakları, istifa kararının ardından Yılmaz'ın genel merkez yönetimiyle bazı anlaşmazlıklar yaşadığını belirtti.

Yaşananların ardından dün CHP'li üyeler Şehitkamil Belediye Meclis toplantısı'na katılmama kararı aldı.

BAŞKAN YARDIMCISI GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

Yılmaz'ın istifası sonrası Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Vakkas Acar'da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, belediyedeki görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Acar, "Çok kıymetli hemşehrilerim değerli yoldaşlarım Genel Başkanımızın görevlendirmesi ile yaklaşık 10 aydır Şehitkamil Belediyesi'nde sizlere elimde geldiği kadar hizmet ettim bugün yaşanan gelişmeler nedeni ile Belediyedeki görevimde istifa ediyorum" sözlerine yer verdi.

Çok kıymetli hemşehrilerim değerli yoldaşlarım Genel Başkanımızın görevlendirmesi ile yaklaşık 10 aydır Şehitkamil Belediyesi n de sizlere elimde geldiği kadar hizmet ettim bugün yaşanan gelişmeler nedeni ile Belediyedeki görevimde istifa ediyorum

Kamuoyuna saygı ile duyuruyorum pic.twitter.com/5r5mKFNCE8 — Vakkas Acar (@VakkasAcar1) April 7, 2025

HALK SOKAĞA ÇIKTI

CHP'nin 30 yıl aradan sonra kazandığı Şehitkamil ilçesinde Yılmaz'ın istifa etmesi halk tarafından tepkiyle karşılandı.

Yılmaz'a oy veren yurttaşlar, sokağa çıkarak istifa kararına tepki gösterdi.

CHP'den istifa etmişti: Şehitkamil Belediye Başkanı Yılmaz protesto edildihttps://t.co/gmI26Rt6CW pic.twitter.com/d4kCaDHMhH — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) April 8, 2025

Yılmaz'ın Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadığı öne sürüldü. Yakınlarıyla ilgili yolsuzluk iddialarında bulunduğu belirtilen Yılmaz'ın ismi bir süredir AKP ile anılıyordu.