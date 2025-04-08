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CHP'den istifa etmişti: Şehitkamil Belediye Başkanı Yılmaz protesto edildi

Gaziantep'te Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, dün CHP'den istifa etti. Yılmaz'ın istifa kararına tepki gösteren halk sokağa çıkarak protesto düzenledi. CHP, 30 yıl aradan sonra Şehitkamil Belediyesi'ni kazanmıştı.

Güncel
  • 08.04.2025 11:24
  • Giriş: 08.04.2025 11:24
  • Güncelleme: 08.04.2025 11:49
CHP'den istifa etmişti: Şehitkamil Belediye Başkanı Yılmaz protesto edildi

Gaziantep'te CHP'den istifa eden Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, kendisine oy veren halk tarafından protesto edildi.

ANKA'nın aktardığına göre, Yılmaz, dün CHP'den istia etti. Parti kaynakları, istifa kararının ardından Yılmaz'ın genel merkez yönetimiyle bazı anlaşmazlıklar yaşadığını belirtti.

Yaşananların ardından dün CHP'li üyeler Şehitkamil Belediye Meclis toplantısı'na katılmama kararı aldı.

BAŞKAN YARDIMCISI GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

Yılmaz'ın istifası sonrası Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Vakkas Acar'da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, belediyedeki görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Acar, "Çok kıymetli hemşehrilerim değerli yoldaşlarım Genel Başkanımızın görevlendirmesi ile yaklaşık 10 aydır Şehitkamil Belediyesi'nde sizlere elimde geldiği kadar hizmet ettim bugün yaşanan gelişmeler nedeni ile Belediyedeki görevimde istifa ediyorum" sözlerine yer verdi.

HALK SOKAĞA ÇIKTI

CHP'nin 30 yıl aradan sonra kazandığı Şehitkamil ilçesinde Yılmaz'ın istifa etmesi halk tarafından tepkiyle karşılandı.

Yılmaz'a oy veren yurttaşlar, sokağa çıkarak istifa kararına tepki gösterdi.

Yılmaz'ın Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadığı öne sürüldü. Yakınlarıyla ilgili yolsuzluk iddialarında bulunduğu belirtilen Yılmaz'ın ismi bir süredir AKP ile anılıyordu.

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