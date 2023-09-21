CHP'den İYİ Parti'nin İzmir'de aday çıkarmasıyla ilgili ilk açıklama

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İYİ Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıklamasına ilişkin, "Biz gidene 'kal' diyemeyiz, zorla ittifak yapacak halimiz de yok. Umarım seçim sonucunda bunun ülkeye, demokrasiye ve kazanılan illere bir zararı olmaz. Umarım hesap vermek zorunda da kalmazlar" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sayıştay Başkanlığının Cumhurbaşkanlığı raporunu açıkladığını anımsatan Başarır, önceki raporda ayrıntılı olarak yer alan harcama kalemlerinin son raporda bulunmadığını belirtti. Başarır, raporda, harcamanın 2 milyar 804 milyon lira olarak belirtildiğini aktararak, "Emekli maaşı 7 bin 500, asgari ücret 11 bin 500 lira. Cumhurbaşkanlığının harcaması geçen yıla göre 800 milyon lira civarında artmış. Bir hukuk devletinde, şeffaf bir devlette nereye harcandığının açıklanmaması utanç meselesidir. Sayıştaya bildirilmiyorsa, o da yurttaşlarla paylaşmıyorsa sözün bittiği yerdeyiz. Nereye harcandığını açıklayın" diye konuştu.

"BU ÇOCUĞUN TUTUKLANMASI SORUNU ÇÖZMÜYOR"

CHP'li Başarır, sosyal medyada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına yönelik uygunsuz hareketler yapan 17 yaşındaki çocuğun tutuklanmasına değinerek, bu olayın asıl nedeninin tartışılması gerektiğini vurguladı. Eğitim sisteminde Atatürk devrim ve inkılaplarından uzaklaşıldığını söyleyen Başarır, "Yargılanması ve sorgulanması gerekenler, hakaret edenleri başının üzerinde gezdirenlerdir. Bu çocuğun tutuklanması sorunu çözmüyor. Bu çocuk kimleri örnek aldı? Bu ülkenin Cumhurbaşkanı, ülkenin iki lideri için 'iki ayyaş' yorumunu yapar, 'Kindar ve dindar nesil istiyorum' derse sonuç bu olur. Herkes tabloya böyle bakmalı ve 21 yıllık AKP iktidarının sonucunu görmeli." ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ'NİN İZMİR'DEN ADAY ÇIKARMASI

Başarır açıklamalarının ardından, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

İYİ Parti'nin dün İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Ümit Özlale'yi açıkladığı belirtilerek, değerlendirmesinin sorulması üzerine Başarır, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarına başından itibaren sükunetle ve sağduyuyla yaklaştığını dile getirdi.

Başarır, "Ama hanımefendi böyle bir karar vermiş, 'ayrı gireceğim' diyor ve İzmir'de adayını açıklıyor. Biz gidene 'kal' diyemeyiz, zorla ittifak yapacak halimiz de yok. O yüzden kararı hayırlı olsun. Umarım seçim sonucunda bunun ülkeye, demokrasiye ve kazanılan illere bir zararı olmaz. Siyasi partiler karar alır, uygular, sonucunu da sandıkta alır. Tersi olursa da bunun hesabı olur. Umarım böyle bir hesap vermek zorunda da kalmazlar." değerlendirmesinde bulundu.

KURULTAY İÇİN 5 KASIM TARİHİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Başarır, CHP'de kurultay sürecine ilişkin bir soruya karşılık, kurultay tarihi olarak 5 Kasım'ın düşünüldüğünü, Parti Meclisi'nin bu ay sonunda yapacağı toplantıda İstanbul Kongresi'nin de aralarında bulunduğu kurultay takviminin belirleneceğini bildirdi.